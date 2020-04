Karim Gueche, SG du ministère du commerce, à propos de la spéculation : «Un dispositif de contrôle dans les 48 Wilayas»

Le ministère du Commerce compte ne rien laisser au hasard pour lutter contre les pratiques spéculatives. «Un dispositif de contrôle des pratiques commerciales est mis en place dans les 48 wilayas», a affirmé, jeudi, Karim Gueche, secrétaire général audit ministère, intervenant à l’émission radiophonique «L’invité de la rédaction».

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité et a déjà porté ses fruits «avec la lutte contre les fraudes et la spéculation durant cette pandémie», avec à la clé la «stabilisation des prix au niveau national». A ce sujet, le ministère du Commerce a demandé la sanction d’un certain nombre de spéculateurs qui ont débusqué,lors des opérations conjointes menées avec les services de sécurité. En termes de chiffres, M. Gueche souligne qu’ «il y a environ 400 demandes de radiation définitive du Registre du commerce introduites auprès des juridictions compétentes». D’autre part, à propos de l’approvisionnement durant ce mois sacré, l’invité de la radio, rassurant, affirme que l’Algérie a importé une quantité de 4.000 tonnes de viande bovine surgelée depuis le Brésil et sera de 800 à 1.200 DA le kilogramme. Notons que M. Gueche a tout récemment annoncé la réalisation d’une cartographie technique comportant toutes les informations relatives à l’approvisionnement du marché qui sera dirigée et suivie par les deux ministères au niveau central. Cette cartographie comportera des informations sur l’ensemble des unités de production, les grossistes et les commerçants de détail chargés de l’approvisionnement continu et permanent en produits alimentaires stratégiques durant le mois de Ramadhan, à l’instar des blés tendre et dur, de la poudre de lait et des fruits. Les deux secteurs ont prévu des stocks stratégiques pour les produits de base au nombre de quinze. Par ailleurs, une plateforme numérique accessible au niveau central pour les cadres des deux secteurs a été mise en place et comportera la cartographie numérique qui permettra de s’enquérir de toutes les informations en temps réel et de communiquer avec tous les secteurs concernés. La plateforme numérique renferme les noms et les adresses des sociétés de distribution et les capacités de production, ainsi que le volume des stocks en produits de large consommation et en produits prêts à la consommation. Toujours en termes d’approvisionnement, M. Gueche s’est également montré rassurant quant à la forte demande sur la semoule, précisant qu’il n’y a pas de pénurie, mais une «tension» créée par l’auto-stockage des ménages. Et indique que «2,5 millions de quintaux, soit la consommation de 3 mois en période ordinaire, ont été vendus en seulement un moins». Depuis le début de la pandémie, précise le SG du ministère du Commerce, «l’OAIC intervient à hauteur de 110 quintaux de blé dur qui sont livrés aux 157 semouleries en exercice pour produire de la semoule». Et s’attend à une baisse de pression sur le produit dans les prochains jours, précisant que «les remontées d’informations montrent que cette tension s’estompe notamment au niveau des wilayas de l’ouest, un peu moins au centre du pays, tandis qu’elle persiste dans des wilayas de l’Est du pays». Dans un autre contexte, le secrétaire général au ministère du Commerce a avancé la possibilité ne pas autoriser l’ouverture des restaurants d’Errahma, pendant ce mois de Ramadhan, dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation de l’épidémie du Covid-19.

Fouad Irnatene