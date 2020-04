Gendarmerie nationale : Plan sécuritaire inclusif de prévention

Le commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis sur pied un plan sécuritaire de prévention, durant tout le mois sacré de Ramadhan, pour renforcer la sécurité dans les espaces publics et sur le réseau routier relevant de son territoire de compétence, particulièrement dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays, et offrir ainsi aux citoyens «un climat sûr leur permettant d’accomplir le rite du jeûne», a indiqué le corps constitué jeudi dans un communiqué.

Le dispositif en question repose sur «l’action de proximité à travers la valorisation du service public de la GN dans l’orientation, les secours et l’assistance à l’adresse des citoyens, notamment dans les zones d’ombre et les contrées isolées, tout en assurant une intervention rapide et efficace en cas de besoin», a-t-on précisé de même source. De surcroît, les équipes fixes et mobiles, chargées de la surveillance du territoire jour et nuit, «veilleront également à l’application des mesures de confinement, pour préserver la santé publique conformément aux mesures de prévention prises par les pouvoirs publics». La lutte contre toutes formes de spéculation, de monopolisation et de fraude sera également menée par les services de la GN dans le cadre de l’exercice des missions de police économique, en coordination avec les équipes de contrôle et de répression de la fraude relevant des directions du Commerce des wilayas.

A cet effet, le commandement a réitéré sa confiance totale dans «la coopération et la compréhension par les citoyens de toutes les procédures», mettant à leur disposition le numéro vert 10.55 pour tous secours ou interventions nécessaires 24h/24h. Outre le site réservé aux pré-réclamations et renseignements à distance«www.ppgn.mdn.dz», les mêmes services rappellent le site «tariki.dz» pareillement sur page Facebook, pour tous renseignements sur l’état des routes. Le commandement de la GN a tenu, par ailleurs, à exprimer, à l’ensemble des Algériens, ses meilleurs vœux à l’occasion du mois de Ramadhan, tout en les appelant au respect des mesures de prévention et des règles de sécurité et de santé publique. La GN appelle, toutefois, les usagers de la voie publique à respecter le code de la route pour préserver leur vie et celle des autres.