Intervenant dans un contexte de crise sanitaire : Préserver la bénédiction de Ramadhan

Les Algériens, à l’instar du reste de la communauté musulmane, accueillent le mois béni de Ramadhan dans des conditions particulières, voire un contexte difficile imposé par l’épidémie du Coronavirus. Inédite, l’expérience s’annonce singulière tant aux plans de la gouvernance politique, de gestion des pratiques religieuses et même de point de vue médiatique au vu des effets des différents supports sur l’opinion.

Un Ramadhan sous confinement jusqu’au 29 du mois courant. Pour beaucoup d’experts, spécialistes de la santé et d'officiels, la crise sanitaire est maîtrisée et annoncent pour bientôt «le bout du tunnel».

Toutefois, en prévision d’éventuels changements dans les habitudes sociales compte tenu de l’avènement du mois sacré, et en vue de réunir les conditions de quiétude et de sérénité permettant aux citoyens de vivre le Ramadhan dans des conditions favorables, les autorités publiques sauront réadapter le dispositif en fonction de l'évolution de la situation, soulignent des politologues et des universitaires.

Le politologue Abdelhak Mekki notera, à ce propos, que jusqu' à mercredi prochain, l’altitude sociale servira de baromètre pour les pouvoirs publics dans la prise de décisions adaptées aux exigences du mois sacré et à la nécessité de maintenir un niveau de vigilance élevé en matière de prudence et de prévention contre l’épidémie pour réduire, autant que faire se peut, la contamination. Dans cette optique, ce politologue s’attend à ce que «les questions liée aux aspects religieux du Ramadhan soient prises en charge par les hautes autorités» dans l’objectif de préserver la sacralité et les traditions de ce mois.

Il fera remarquer que toutes les décisions entérinées par l’Etat depuis l’apparition du Coronavirus ont fait l’objet de consultations préalables avec les experts et les scientifiques. «A vrai dire, jamais le discours scientifique été absent dans les rouages de l’Etat depuis l’indépendance», indique M. Mekki. Il affirme qu’au stade actuel de l’épidémie, les citoyens sont sensibilisés sur le danger que représente le Covid-19 sur la santé publique et ce, grâce notamment à la mobilisation des médias ayant assumé un rôle essentiel dans cette prise de conscience collective.

Il constate toutefois «une forme de relâchement dans le respect strict des mesures de protection» illustrée par la frénésie d’achats et l’effervescence dans les marchés et les magasins d’alimentation générale durant les dernières 48 heures précédant l’avènement du Ramadhan.

Notre interlocuteur souligne par ailleurs, que le gouvernement «fait face à une situation inédite qui soulève un certains nombres de facteurs problématiques y compris d’ordre commercial et du bien- être de la société». Il salue par ailleurs la conscience du peuple qui, dit-il, «a suivi les consignes de préventions et de protection contre le Coronavirus». Une forme de maturité qui s’inscrit dans «l’approfondissement de la responsabilité citoyenne née du mouvement du hirak populaire qui, du point de vue politique, a soulevé un certain nombres de questions liées à la gestion des affaires publiques».



Le rôle des médias est primordial



«Le rôle des médias est fondamental pendant ce mois sacré du Ramadhan», souligne, de son côté, le conseiller à la communication et enseignant à l’université de Blida, Abderrahmane Bouteldja.

«Les médias sont le meilleur accompagnateur du citoyen dans ce contexte de crise sanitaire», a- t-il insisté, mettant en relief leur apport en matière de vulgarisation des règles de prévention et de lutte contre le Covid-19 ainsi que «leur qualité de support aidant à l’émergence d’une atmosphère allégeant le poids du confinement parfois pesant sur le moral». Il assure qu’au vu des efforts colossaux déjà consentis par l’Etat sur plusieurs fronts pour faire à la crise sanitaire et remédier aux séquelles qu’elle a engendrées au double plan économique et social, la gestion du mois du Ramadhan ne pourrait «en aucun cas constituer une équation difficile à résoudre pour les autorités».

«Celles-ci ont anticipé l’ensemble des contraintes auxquelles le citoyen pourrait être confrontées pendant ce mois de carême et ce à travers notamment une lutte acharnée contre la spéculation qui fait qu’aujourd’hui tout risque de pénurie des produits de consommation ne pourrait être soulevé», affirme notre interlocuteur.

Il met l’accent également sur la mobilisation des pouvoirs publics pour soutenir les entreprises en difficultés du fait de la propagation du coronavirus, rappelant les différentes mesures confortant le principe du paiement des salaires des travailleurs des sociétés publiques et privées. Il rappelle aussi l’assistance déjà accordé par l’Etat aux familles nécessiteuses qui ont bénéficié d’une aide financière du 10.000 DA à l’occasion du Ramadhan, précisant que l'enveloppe est de 22 milliards de DA.

Autant d’actions qui ont fait dire à l’universitaire Abderrahmane Bouteldja que «la gestion assurée par l’Etat a été parfaite». Notre interlocuteur s’attend par ailleurs à une multiplication des actions de solidarité pendant ce mois de jeûne. «La générosité et l’entraide sont des vertus sacrées pour l’Algérien en toutes circonstances», a-t-il conclu.

Karim Aoudia