La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a tenu, jeudi à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, coïncidant au 23 avril de chaque année, une réunion par visioconférence avec nombre de clubs de lecture en ligne de diverses wilayas, a indiqué la tutelle, dans un communiqué. Qualifiant ces clubs «de véritables partenaires et férus» de lecture, la ministre a affirmé que leur présence «contribue à l'amélioration de la situation du livre», et favorise l'augmentation du lectorat. De même qu'elle a affiché son désire de «soutenir toute action en faveur du livre et des écrivains». Les participants à cette rencontre ont exprimé, quant à eux, leur «contentement» par rapport à cette initiative qualifiée de «soutien majeur» pour continuer sur cette lancée, a conclu le communiqué.