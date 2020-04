Mourad Ouali, professeur-assistant au service réanimation à l’hôpital de Beni Messous : «Nous restons mobilisés pour faire face à l’épidémie»

Au CHU de Beni Messous, la gestion des urgences reste inchangée pendant le ramadhan, assure Mourad Ouali, professeur-assistant au service réanimation. «La situation ne changera rien dans notre programme de prise en charge de nos malades atteints du Covid-19. Nous restons mobilisés 7 jours sur 7 et durant les 24 heures pour lutter contre l’épidémie du coronavirus», affirme-t-il à El Moudjahid. Il indique que la situation de l’épidémie s’est stabilisée mais précise que la vigilance doit être toujours de mise. «Nous devons consentir davantage d’efforts pour vaincre le virus. Pour cela, nous devons sensibiliser les citoyens sur la nécessité de respecter les mesures du confinement et d’observer les gestes barrières, notamment pendant ce mois sacré», ajoute-t-il avant de mettre en valeur le rôle «essentiel» des médias dans la sensibilisation des citoyens sur l’importance du respect des mesures du confinement et de la distanciation sociale. K. H.