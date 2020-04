Dans sa présentation de l'approche de l'Algérie pour la tenue des activités culturelles sur Internet dans la conjoncture actuelle, Mme Bendouda a évoqué les mesures prises pour accompagner les artistes touchés par l'épidémie, abordant toutefois les nombreuses activités culturelles et artistiques programmées sur les plateformes de communication, a-t-on précisé de même source. La ministre est également revenue sur certaines activités interactives, à l’instar des visites virtuelles de sites et musées archéologiques qui se font via des plateformes numériques.

À cette occasion, Mme Bendouda a formulé des propositions et émis des avis sur l’impact escompté de la relance du rôle de la culture dans la vie des peuples notamment en pareilles circonstances.