Le Pr Tahar Rayane, chef de service néphrologie au CHU Nafissa-Hamoud : «Les malades chroniques doivent faire très attention»

Le Pr Tahar Rayane, chef de service néphrologie au CHU Nafissa-Hamoud (ex-Parnet), insiste sur le risque qu’encourt les malades chroniques en ce temps de pandémie, à l’instar des diabétiques ou ceux ayant une insuffisance rénale. «Pour ces malades, il est clair que faire carême est interdit. Certains tiennent à jeûner et font des complications parfois graves. Ces malades ne peuvent pas respecter convenablement la posologie de leur traitement durant le mois de Ramadhan, ce qui perturbe leur métabolisme», explique-t-il dans une déclaration à El Moudjahid. Pour le Pr Rayane, ces malades sont des sujets fragiles et immunodéprimés, donc plus vulnérables aux infections et peuvent contracter facilement le coronavirus. «Nous demanderons aux malades chroniques de respecter l’avis de leur médecin par rapport au jeûne afin d’éviter les complications qui peuvent être dans certains cas fâcheuses. Les malades ne doivent pas se rendre aux établissements sanitaires sauf en cas d’extrême urgence pour éviter tout risque de contamination par le coronavirus. Ils sont, ainsi, tenus de respecter les mesures de confinement et les gestes barrières pour préserver leur santé», dit-il K. H.