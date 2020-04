Le Pr Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha-Pacha : «Plus de 350 malades atteints du Covid-19 pris en charge»

Chaque année, durant le mois de Ramadhan, les urgences médicales deviennent le service le plus actif en raison du nombre de malades qui y affluent. Une situation qui risque en ces temps de pandémie d’affecter le bon fonctionnement des hôpitaux qui ont orienté leurs capacités pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19.

Très fréquenté, le CHU Mustapha-Pacha, le plus grand hôpital d’Algérie, n’échappe pas à la règle. Plusieurs services prennent en charge les malades atteints du coronavirus, en plus des urgences et de deux services de réanimation. Certes, cette activité est séparée des autres mais au total, le CHU comporte 12 points d’urgences de chirurgies maxillo-faciale, de chirurgie thoracique, de chirurgie générale, d’orthopédie, d’ophtalmologie, d’ORL, de gynécologie, de psychiatrie, de médecine légale et de pédiatrie.

Pour le directeur des activités médicales et paramédicales et chef du service de médecine légale, ce sont des urgences qu’on doit assumer. «En prévision de Ramadhan, on s’est réuni en présence du président du conseil scientifique de l’hôpital et des professeurs pour attirer l’attention sur un autre phénomène qui nous inquiète. C’est qu’avec l’avènement du mois sacré, on s’attend à un afflux plus important des patients chroniques, tels les diabétiques, les hypertendus et ceux souffrant de cardiopathies qui, malgré les interdictions de leurs médecins d’observer le jeûne, ils le font et mettent leur vie en danger», affirme le professeur Rachid Belhadj, joint par téléphone.

Cette situation va pénaliser le personnel médical. Il explique : «Après la rupture du jeûne, ces malades chroniques vont faire des complications graves, à savoir des accidents cardiovasculaires ou une insuffisance cardiaque. Dans ce cas, ils auront besoin de lits de réanimation. Ce qui va poser un grand problème lorsqu’on sait que tous nos moyens sont orientés pour la prise en charge des patients du Covid-19.»



16 patients atteints du Coronavirus sont actuellement en réanimation



Pour faire face à d’éventuelles compilations, il a été décidé de dégager six lits de réanimation supplémentaires. S’il y a une forte demande de lits d’hospitalisation et de réanimation pour les patients qui vont faire des complications à cause du carême, cela va poser un grand problème de prise en charge, souligne-t-il. L’autre contrainte a trait aux patients qui font des complications suite à une maladie chroniques risquant ainsi d’être contaminés du fait qu’ils sont fragiles. «C’est ce qu’on appelle le Covid nosocomial. Le risque de contracter le virus chez un patient qui est dans un état comateux existe même si les malades atteints du coronavirus sont isolés. Nous demandons aux malades chroniques nécessitant une prise de traitement plusieurs fois par jour d’être très prudents, notamment pendant cette année car s’ils font des complications, ils vont nous poser un problème dans la prise en charge des cas de Covid-19 et cette situation pourrait engendrer un autre phénomène, en l’occurrence l’épuisement professionnel», met-il en garde. Chaque année au début du mois sacré, les professionnels de la santé font face à deux phénomènes. «Le premier est la décompensation des malades chroniques qui observent le jeûne malgré les interdictions de leurs médecins et le deuxième est lié à la violence. Cette année, avec le confinement, nous risquons d’enregistrer un nombre important de cas de violence», dit le Pr Belhadj. Il cite un autre facteur pénalisant, à savoir la violence conjugale. «Nous ne sommes pas habitués à passer le Ramadhan en confinement. Depuis l’instauration de ces mesures, nous avons enregistré des nombreux cas de violence, notamment à l’égard des femmes. Il faut dire que le phénomène biologique lorsqu’il est brassé dans d’autres phénomènes sociaux perturbe le bon fonctionnement des hôpitaux», explique-t-il. Le médecin relève également les accidents domestiques qui sont parfois mortels et dont les victimes sont généralement les enfants. «Nous sommes dans une phase particulièrement sensible. Nous demandons beaucoup de sagesse de la part des citoyens, de compréhension et de solidarité dans la famille pour éviter ce genre de problèmes et pouvoir passer un Ramadhan tranquille mais aussi pour permettre aux personnels soignants d’accomplir leur mission de lutte contre le coronavirus», préconise-t-il. A propos du Covid-19, il affirme que la situation est, ces jours-ci, sur un plateau, soit sur une courbe stationnaire. «Certes, elle n’est pas dramatique par rapport à d’autres pays puisque le nombre de décès n’est pas très élevé mais nous continuons à enregistrer des nouveaux cas», regrette-t-il. Au CHU, 30 à 40 personnes sont admises par jour dont une dizaine de malades sont hospitalisées quotidiennement. «Nous avons commencé à traiter les gens à titre ambulatoire à condition qu’ils soient confirmés et nous gardons le contact avec eux pour suivre l’évolution de leur état de santé. Dans le cas où leur état s’aggrave, nous les hospitalisons. Depuis le début de l’épidémie, le CHU a pris en charge plus de 350 malades atteints du coronavirus», explique-t-il. Le Pr Belhadj indique que les autorités sanitaires sont passées à une étape post-Covid-19, c’est-à-dire la convocation des malades qui sont sortis de l’hôpital pour vérifier si la guérison est totale en procédant pour ce faire à des examens par le scanner thoracique et l’examen biologique. «Nous sommes en train d’organiser les services de pneumologie et de la médecine interne pour prendre en charge ces malades», soutient-il. Il rend hommage aux bénévoles qui s’organisent pour assurer une meilleure gestion de l’alimentation du personnel et d’éviter le gaspillage. «Je tiens à saluer l’esprit de générosité des Algériens et à saluer le soutien des autorités locales», se félicite le Pr Belhadj.

Kamélia Hadjib