éducation nationale : Un concours de recrutement après le confinement

Le ministère de l’Éducation nationale s’apprête à lancer un concours de recrutement externe des enseignants du primaire afin de combler le déficit estimé à 6.000 postes au niveau national.

Une source du ministère a confié, en effet, à El Moudjahid, que les préparatifs sont en cours au niveau central, par le bais de la Direction de gestion des ressources humaines, pour lancer le concours dès fin de la crise sanitaire due à la propagation du Covid-19. En ce qui concerne le recrutement des enseignants du moyen et du secondaire, la même source a précisé que le manque sera couvert par les diplômés des Écoles supérieurs des enseignants, à raison de 3.000 enseignants pour chaque palier. Le manque est de 12.000 enseignants, tous paliers confondus.

Au sujet du problème de spécialisation qui revient à chaque rentrée scolaire, notre source a affirmé que le recours exceptionnel aux enseignants du secondaire titulaires d’un bac + 5 pour combler le déficit enregistré au primaire et au moyen est toujours en vigueur et ne prendra fin qu’au terme de l’année en cours. Cette mesure est provisoire et l’enseignant sera rémunéré sur la base de son diplôme, et non selon le poste qu’il occupe de manière temporaire. Le même responsable a indiqué que près de 700 enseignants de l'enseignement secondaire ont été embauchés pour couvrir les postes pédagogiques qui avaient été recensés l'année dernière.

Après la suspension des corrections des feuilles d’examen des enseignants qui ont participé à la deuxième session du concours professionnel de promotion dans les nouveaux grades d'enseignant principal et enseignant formateur, notre source a précisé que les augmentations de salaires des enseignants admis à ce concours seront versées dès l’annonce des résultats prévue après la fin de la pandémie du Coronavirus.

Le ministère de l’Éducation nationale avait exhorté les directeurs à exécuter les travaux de fin d’année et de procéder au versement des salaires des travailleurs avant Ramadhan.

Le ministère a prévenu les directeurs de l'éducation contre la mauvaise interprétation et la conception erronée des mesures de confinement, et les a instruits pour «veiller au maintien la continuité du service public», lors du confinement, soulignant que la prolongation de la suspension des cours ne signifie pas la suspension des services des travailleurs qui ont besoin d'un règlement immédiat de leur situation en suspens.

La tutelle a par ailleurs chargé les directeurs d’achever tous les travaux administratifs liés au déroulement de la rentrée scolaire, aux carrières des personnels en termes de promotion, ainsi que le règlement des dossiers des enseignants qui seront admis à la retraite. Il a également donné des directives aux directeurs de wilayas pour recenser les postes vacant des enseignants qui résultent de décès, de mutations, de démissions ou de départ à la retraite en vue de lancer un concours de recrutement externe. Ceci dans le cas où les postes vacants ne seront pas couverts par les enseignants diplômés des Écoles supérieures, qui ont la priorité dans l'emploi, selon l'accord conclu entre les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Salima Ettouahria