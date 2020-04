EHU 1er-Novembre d’Oran : Trois salles opératoires réservées aux malades du covid-19

La direction de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran 1er-Novembre a réservé trois salles opératoires pour les malades atteints du Covid-19 nécessitant une intervention chirurgicale. «Etant donné que l’activité chirurgicale est toujours maintenue à l’EHU, la mise en place d’un circuit spécial bien déterminé à l’intérieur du bloc opératoire était indispensable afin de protéger les malades et l’équipe soignante de toute contamination», ont indiqué, hier, les responsables de cet hôpital. Ils expliquent, à ce propos, qu’un accès au bloc opératoire par un ascenseur spécial est destiné au patient suspect ou affecté par le Covid-19 qui présente une pathologie d’urgence. Cet ascenseur mène directement aux 3 salles opératoires réservées à la prise en charge des malades porteurs du coronavirus et qui sont séparées des autres salles opératoires. Une fois le malade opéré, il est transféré immédiatement à une chambre de réanimation aménagée spécialement, précise la même source. Les services de l’hôpital procèdent, ensuite, à une décontamination des salles opératoires. Une opération assurée par l’équipe de bio-nettoyage de l’EHU. Concernant les déchets d’activités de soins à risques infectieux, ils sont éliminés et transférés vers une décharge spéciale. Les responsables de cet hôpital ont fait savoir que depuis le début de la pandémie, un circuit a été établi afin de limiter le contact des patients suspects ou confirmés avec les patients qui présentent d’autres pathologies. Un centre de pré-tri a été mis en place depuis plusieurs semaines. Deux malades atteints du Covid-19 ont subi des interventions chirurgicales. Le premier âgé de 62 ans, résidant à Aïn Témouchent présentait une ischémie aiguë des membres inférieures et a été opéré par l’équipe de chirurgie vasculaire. Le deuxième, âgé de 19 ans, est originaire d’Oran et a bénéficié d’une intervention chirurgicale d’une fracture de fumure compliqué effectuée par l’équipe de traumatologie.

Amel Saher