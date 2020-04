Venezuela : Protestation contre la hausse des prix des aliments

Un homme a été tué par balles jeudi dans le sud du Venezuela lors d'une manifestation de protestation contre la hausse des prix des produits alimentaires, a annoncé l'armée.

Le Venezuela a connu jeudi une deuxième journée de troubles dans des villes de province. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté à Upata, une ville d'environ 100.000 habitants située dans l'Etat de Bolivar, dans le sud du pays, protestant contre «la hausse des prix des aliments et produits de première nécessité», indique un rapport de l'armée vénézuélienne.

Un homme âgé de 28 ans a été tué par "deux impacts de balle" dans la tête au cours des incidents, déclare le rapport, sans préciser l'origine des tirs. Deux autres personnes ont été blessées par des tirs, selon la même source. La manifestation d'Upata a débouché sur des pillages. Un supermarché a été pillé et des commerces voisins ont été vandalisés, selon les autorités. Au moins 30 personnes ont été arrêtées.

La presse régionale a rapporté que d'autres manifestations avaient eu lieu dans les Etats de Monagas, dans l'est, et de Portuguesa, dans l'ouest. C'est la deuxième journée consécutive où ont lieu dans l'intérieur du Venezuela des troubles liés à la disponibilité des produits alimentaires.

Ces troubles surviennent au milieu d'une quarantaine décidée par le gouvernement et appliquée par les forces de sécurité pour prévenir l'expansion du Covid-19. Selon le dernier bilan, le Venezuela compte 298 cas de contamination et 10 décès.