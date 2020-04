Moral des entrepreneurs allemands : À son plus «bas niveau» historique en avril

Le moral des entrepreneurs allemands a enregistré en avril sa «plus forte baisse», perdant 11,6 points sur un mois, pour atteindre son plus «bas niveau» depuis la création de la version actuelle de l'indice Ifo.

Le baromètre de l'institut Ifo, publié vendredi, a dégringolé à 74,3 points. Avec la récession causée par la pandémie de coronavirus dans la première économie européenne, «le climat au sein des entreprises allemandes est catastrophique», juge Clemens Fuest, le président de l'institut, qui publie cet indicateur basé sur un sondage mensuel effectué auprès de 9.000 entreprises. «C'est le plus bas niveau jamais mesuré, et il n'y a jamais eu de chute aussi importante», ajoute-t-il. L'indicateur fait pire que les prévisions des analystes cités par l'outil de service financer Factset, qui tablaient sur un IFO à 80 points.

Les attentes des entrepreneurs pour les mois à venir, une composante du baromètre, dégringolent à 69,4 points, contre 79,5 en mars. L'évaluation de la situation actuelle se dégrade également par rapport à mars, perdant 13,4 points à 79,5 points. «Il faudra encore plusieurs mois avant de pouvoir évaluer l'ampleur de la crise" et les espoirs de «reprise» commente Carsten Brzeski, analyste.

Dans l'industrie manufacturière, la confiance des entrepreneurs atteint son plus bas niveau depuis 2009, à -44,4, un plongeon de 25,7 points par rapport au mois précédent. Dans les services, l'indice tombe à -34,2, perdant 26,6 points. Le moral des commerçants est lui aussi en chute libre, perdant 27,4 points à -48,4 points, alors que l'Allemagne a entamé lundi une levée progressive des restrictions contre la pandémie, avec la réouverture des magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés.

L'Allemagne se trouve en récession depuis mars et devrait y rester «jusqu'en milieu d'année», selon le ministère de l'Economie. Le PIB allemand devrait s'effondrer de 10% au deuxième trimestre, du jamais vu dans l'histoire récente, selon des projections communes des principaux instituts économiques. «Même si les prévisions des entreprises n'inspirent pas d'espoir, je suis confiant qu'un début de reprise aura lieu dès la seconde moitié de l'année», grâce aux mesures budgétaires prises par le gouvernement allemand contre la crise, tempère l'économiste en chef de la Banque publique allemand KFW, Fritzi Kheler-Geib.