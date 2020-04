Constantine : Vaste élan de solidarité envers les démunis à Ali-Mendjeli

«Après l’installation du comité de solidarité de la circonscription administrative de Ali-Mendjeli, chargé de la prise en charge des familles démunies durant cette période de confinement, les aides financières et les dons de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques ont afflué de toutes parts, de citoyens, d’associations de quartiers et de commerçants», a indiqué à l’APS le délégué de wilaya auprès de cette circonscription administrative, Noureddine Bessoule.

Les représentants des 32 associations agréées de Ali Mendjeli ont appelé ainsi à la nécessaire conjugaison des efforts pour accompagner les décisions des pouvoirs publics visant à lutter contre la propagation du coronavirus et assurer un travail de concertation pour participer à l’opération de distribution des aides au profit des familles vivant dans la précarité, en prévision également du mois du Ramadan, a-t-il souligné.

«Les associations caritatives ont bénéficié de facilitations administratives pour l’acquisition des produits devant être distribués gratuitement dans le cadre des actions de solidarité», a fait savoir le même responsable. La distribution des dons interviendra une fois le recensement des familles dans le besoin achevé par la commission de solidarité de la circonscription administrative de Ali-Mendjeli, en coordination avec les différentes associations de quartier, a-t-il précisé.

La solidarité durant la crise sanitaire renforcée

Approchés par l'APS, des mécènes ayant répondu à cet appel aux dons, à savoir entrepreneurs, particuliers, chefs d’entreprises et associations de quartiers, estiment que «La participation à cet élan de solidarité est un devoir national» alors que d’autres considèrent que «l’accompagnement des plus fragiles durant ‘’chahr Errahma’’ n’est pas étranger à notre société imprégnée de valeurs humanitaires et religieuses».

De leur côté, en sus de participer à la distribution des dons, plusieurs associations de quartiers de Ali- Mendjeli ont procédé à l’approvisionnement des citoyens en semoule ainsi que des denrées alimentaires de large consommation pour leur éviter de sortir.

C’est notamment le cas de l’association «Housn El Jiwar» de l’extension est de Ali-Mendjeli, qui a distribué près de 500 sacs de semoule et des produits alimentaires variés aux habitants dans le but de les aider à respecter scrupuleusement la mesure de confinement partiel à laquelle est soumise la wilaya de Constantine, et d’atténuer les répercussions économiques et sociales de cette mesure.

«Les bienfaiteurs et les personnes charitables qui financent notre association ont initié ces opérations afin de soutenir la population en ces moments difficiles, particulièrement les personnes déshéritées, jusqu’à la fin de cette crise sanitaire», a affirmé à l’APS un représentant de cette association. Participant également à ce vaste élan de solidarité, une entreprise d’industrie pharmaceutique, sise à la zone industrielle d’ Ali Mendjeli, a fait don d’un lot de médicaments aux personnes souffrant de maladies chroniques, une centaine de flacons de gel hydro-alcoolique et une quantité importante de gants. Plusieurs médecins exerçant dans cette ville ont également rejoint cet élan de bienfaisance en investissant les réseaux sociaux et en offrant des séances de téléconsultations, notamment pour les personnes atteintes de pathologies chroniques.

«Compte tenu de la situation sanitaire à laquelle fait face notre pays, plusieurs praticiens ont adhéré à cette initiative afin de combattre ensemble cette pandémie de Covid-19, mais aussi pour rester au service des malades chroniques durant le mois du ramadan», a indiqué à l’APS, le Dr. R. Boucena, l’un des médecins participant à cette chaine de solidarité. Dans ce même contexte, de nombreux commerçants ont distribué gratuitement plusieurs quantités de fruits et légumes et des denrées alimentaires variées aux familles nécessiteuses de cette localité, a-t-on appris de certains opérateurs économiques. Pour leur part, des entrepreneurs chargés de la réalisation de projets de logements à Ali Mendjeli ont également participé à cette opération de solidarité d’envergure menée dans cette méga-cité, en mobilisant entre autres leurs camions chargeurs pour les opérations de désinfection visant à endiguer la pandémie de Covid-19, mais aussi pour assainir l’environnement en prévision du mois sacré du Ramadan.