Ferrovial Annaba : Maintien de la cadence de production

L’entreprise nationale de matériel de chemin de fer, Ferrovial d’Annaba, a maintenu la cadence de ses activités productives en respectant les mesures de prévention contre l’épidémie du nouveau coronavirus à travers un plan adapté à la conjoncture pour préserver la santé des travailleurs et les intérêts de l’entreprise, a affirmé jeudi, son Pdg, Laâmri Bouyoucef. Dans le cadre de la prévention, l’entreprise a temporairement laissé en confinement à domicile 50% de son personnel des services administratifs et a maintenu 250 de ses 650 travailleurs affectés aux six ateliers de production, a-t-il dit. «Les cadres de l’entreprise veillent à la mise en œuvre stricte des mesures préventives de protection des travailleurs par la désinfection des ateliers et du matériel de production, le respect de la distance interpersonnelle à l’intérieur des ateliers et des règles d’hygiène et le port des tenues de protection", a déclaré M. Bouyoucef. La distance interpersonnelle est respectée dans les véhicules de transport des travailleurs qui sont tenus de porter des bavettes et tenues de protection fournies par l’entreprise outre la désinfection des mains à la fin du travail, a fait savoir le même responsable. Ces mesures ont permis de préserver la santé des travailleurs tout en concrétisant le plan de production de Ferrovial qui est la fabrication de 20 wagons par mois, a assuré M. Bouyoucef qui a salué la conscience des travailleurs et leur sens de responsabilité envers l’entreprise et leur environnement social.