Ouargla : Le mouvement associatif tend la main aux démunis

En effet, de nombreuses associations caritatives se mobilisent dans l’organisation d’opérations de solidarité diverses en direction des franges sociales vulnérables, dont des familles nécessiteuses, des personnes sans-abri, des personnes en difficulté, ainsi que celles à faible ou sans revenus, à l’instar d’artisans et petits commerçants ayant baissé rideau en raison des mesures de confinement établies dans le pays afin de faire face à la propagation de cette pandémie, ont indiqué à l’APS des membres d’association.

Les activités de solidarité consistent notamment en l’attribution de colis alimentaires dits «Couffins du ramadan», une opération phare qui marque le début des préparatifs du mois sacré, a affirmé le président de l’antenne locale de l’association nationale «Ouafaâlou El-Kheir», Mourad Benhadjra.

Deux-cent familles nécessiteuses résidant dans le grand Ouargla sont ciblées par la première phase de l’action de solidarité «Spécial Ramadhan», portant l’attribution de colis composés de denrées alimentaires (semoule, farine, sucre, huile et autres), a-t-il ajouté.

«Notre association s’implique également, en cette conjoncture sanitaire difficile, dans l'accompagnement des franges sociales fragiles, en leur offrant des aides financières, en contribuant à l'organisation de campagnes de don de sang et au transport, à titre gracieux, de patients vers les structures hospitalières où ils suivent leur thérapie», a précisé M. Benhadjira.

D’autres activités sont menées par l’association, notamment la fabrication et l’attribution de bavettes médicales (4.600 unités), en plus de l’installation d’un appareil de désinfection à l’entrée de la structure d’isolement sanitaire au niveau de l’hôpital Mohamed-Boudiaf, au profit des staffs médicaux et paramédicaux qui affrontent la pandémie du Covid-19, poursuit-il.

Outre les actions de désinfection d’espaces et d’établissements publics à Ouargla pour lutter contre la propagation du virus, l’association «Chabab El-Kheir» s’est, de son côté, fixée le seuil de 1.400 colis alimentaires à offrir la veille du Ramadhan, aux familles nécessiteuses recensées à travers la région d’Ouargla, en plus de prévoir le service de repas chauds d’Iftar (rupture du jeûne) aux nécessiteux et passagers, tout en respectant les consignes générales d’hygiène, ont indiqué des membres de cette association. Plusieurs associations dans la wilaya, telle «Kafil El-Yatim» basée à Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), sont engagées à multiplier leurs actions de solidarité durant le mois sacré, dont la distribution de colis alimentaires à 244 familles démunies, veuves et orphelins, et des repas chauds aux personnes de passage et aux sans-abris, a affirmé le chargé de la communication de cette organisation, Salim Mouad.

De plus, 800 repas chauds et 1.500 bavettes médicales ont été attribués depuis la mi-mars à ce jour par l’association, a-t-il dit.

Une solidarité élargie à la contribution à la prévention de Covid-19

Pour sa part, «Afak Taleb-Larbi», l’une des associations caritatives dynamiques à Touggourt, a lancé une opération consistant à assainir les listes des bénéficiaires du couffin de Ramadhan, en coordination avec d’autres organismes de la société civile, dont des associations et comités de quartiers, dans le but de définir avec précision les véritables nécessiteux ayant besoin de l'action caritative, a signalé son président, Mohamed Saïd Boulifa.

S’agissant de l’attribution des repas d’Iftar (rupture du jeûne), il fait savoir qu’il faudra attendre la régularisation des procédures administratives légales au niveau des instances concernées pour entamer cette activité en cette période dominée par la pandémie du nouveau coronavirus.

Ces actions s’ajoutent aux efforts menés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, à l’instar de l’acquisition de concentrateurs d’oxygène à usage médical, la désinfection des établissements publics, la confection de 300 masques médicaux de protection, dont 210 unités ont été déjà mises à la disposition des services de la Protection civile, de l’Etablissement Mère-Enfant, de l’Hôpital Slimane-Amirat de Touggourt, ainsi que des médecins exerçant dans le secteur privé, a ajouté M. Boulifa.

Dans le même sillage, un accord a été signé avec le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA Touggourt-3) pour lui fournir le tissu spécial pour la fabrication de combinaisons médicales, a-t-il encore poursuivi, en estimant que ces actions caritatives, qui traduisent l’élan de solidarité envers les franges sociales défavorisées, concernent également la prise en charge des malades démunis et souffrant de maladies chroniques, en matière de médicaments, de soins, de matériels et de consultations médicales.

À l’approche du mois du jeûne, le mouvement associatif dans la wilaya d’Ouargla, lance des appels à tous ceux qui peuvent apporter leur contribution (donateurs et bienfaiteurs) et prendre part à ses initiatives d’intérêt général.

Et comme à leur habitude, des bénévoles de différents âges sont mobilisés pour assurer l’encadrement et le bon déroulement de ces initiatives qui reflètent les valeurs nobles de citoyenneté et de générosité des citoyens en cette période particulièrement sensible.