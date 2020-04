CNUCED/EWeek 2020 en ligne, du 27 avril au 1er mai : Explorer les solutions d’économie numérique

L’événement en ligne, qui sera organisé du 27 avril au 1er mai, par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement avec d’autres institutions, a pour objectif l’examen de l'évolution du commerce électronique et les voies et moyens de «combler la fracture numérique dans un monde post-COVID-19». EWeek 2020, qui est une édition modifiée de la Semaine annuelle du commerce électronique de la CNUCED, regroupera de hauts responsables gouvernementaux, des directeurs généraux et d'autres parties prenantes à l’effet de plancher sur «les solutions et politiques numériques» en réponse «aux défis liés à l'économie numérique». La feuille de route prévoit «un ensemble de 15 webinaires et réunions en ligne» pour «discuter de l'évolution du commerce électronique et de l'économie numérique, de ses dimensions de développement et de la façon de faire face aux retombées économiques de la pandémie du coronavirus». Une crise sanitaire planétaire qui requiert des «Solutions technologiques numériques cruciales», avérées «essentielles pour faire face aux effets de la pandémie», soutient la Cnuced. A ce titre, un nouveau rapport, publié le 6 avril courant, décrit la vaste fracture numérique qui sépare les Etats et les régions du monde. «Avec seulement la moitié des 7,7 milliards de personnes dans le monde en ligne, il y a des dimensions de développement importantes qui doivent être prises en compte», souligne la Cnuced. Dans cette optique et, sur la base de ce rapport, le programme des évènements EWEEK 2020 retenu à ce titre «comprend deux dialogues de haut niveau, une table ronde des donateurs et un ensemble de webinaires pour explorer comment la pandémie de COVID-19 affecte les vies et les économies et quelles solutions politiques seront nécessaires pour soutenir les changements structurels à long terme». Aussi, les différentes sessions de haut niveau plancheront sur «le rôle des politiques commerciales et numériques dans la gestion des retombées de la crise COVID-19, en Afrique, la façon dont l'autonomisation des femmes entrepreneures numériques peut aider à créer des économies plus résilientes, l'émergence d'économies numériques en temps réel, comment protéger les consommateurs et quels efforts les autorités de la concurrence entreprennent-elles pour atténuer les effets négatifs de la pandémie».

D. Akila