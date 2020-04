DAS d’Alger : Prise en charge des sans-abris durant le mois de Ramadhan

Dans une déclaration à l'APS, Mme Saliha Mayouche a fait savoir qu'il sera procédé, durant le mois sacré, à l'hébergement et la fourniture de repas chauds et sains aux SDF et aux personnes vulnérables qui avaient pour habitude de se rendre aux restaurants «Rahma» et qui passent actuellement la période de confinement au niveau des différents centres et établissements spécialisés.

Les autorités algériennes ont mobilisé tous les moyens matériels et humains en vue de la prise en charge des familles démunies et des SDF. Plusieurs opérations de ramassage et d'évacuation de ces personnes ont déjà été organisées vers les centres spécialisés, à l'instar du centre d'accueil d'urgence de Dely Ibrahim (Alger), des maisons de jeunes d'El Madania et de Bologhine et ce dans le cadre des mesures visant la protection de ces catégories vulnérables contre la contamination au nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-elle rappelé.

La même responsable a relevé, dans ce sens, qu'aucun restaurant «Rahma» ne sera ouvert dans la wilaya d'Alger durant la période de confinement partiel coïncidant avec la première semaine du mois de ramadhan et ce dans le souci d'endiguer la propagation du Covid-19, soulignant qu'il sera procédé à l'examen des dossiers de demandes d'octroi d'autorisations pour l'ouverture de ces restaurants durant la période de déconfinement, outre l'impératif de mettre en place les normes d'hygiène et de contrôler ces espaces à même de préserver la santé des citoyens.