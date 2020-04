Grand angle : Ramadhan et puis après...

Dans la vie des musulmans l’avènement du mois sacré de ramadhan est un moment particulier. Ce mois béni est censé être une parenthèse, marquée par la solidarité et la compassion, même si au fil des ans il a beaucoup perdu de sa dimension spirituelle, car Ramadhan est devenu un mois comme tous les autres. Il ne se distingue par apport à ceux qui le précèdent ou le suivent que par l’obligation d’observer le jeûne trente jours durant. Et cette année, ce mois qui commence sera très différent. Plus différent encore. Et pour cause, il «tombe» en pleine pandémie du Covid-19. Une crise sanitaire qui continue de bouleverser le quotidien de millions de personnes à travers le monde. Les premières mesures de déconfinement prises par plusieurs pays laissent espérer que la lutte menée depuis des mois contre le nouveau coronavirus est en voie d’être gagnée. Les scientifiques donnant ainsi une nouvelle preuve de leur génie et efficacité lorsqu’ils sont engagés dans un combat contre un virus. Ce qui est loin d’être le cas des diplomates et politiques qui tentent, eux, depuis des années de mettre un terme à des conflits armés tout aussi meurtrier. L’appel à un cessez-le-feu mondial lancé par le patron de l’ONU pour se concentrer sur la lutte contre la pandémie n’a pas eu l’effet escompté. Pourtant il est soutenu par plus de 70 pays, des organisations régionales, des dirigeants religieux et des réseaux et organisations de la société civile. Et la pétition en ligne initiée le 30 mars totalisait au 6 avril, 1,8 millions de signatures. Le pourquoi de cette incapacité à mettre fin à ces conflits est à chercher du côté de leurs enjeux géostratégiques. C’est ce qui fait qu’au Yémen, en Syrie, en Libye en Irak, en Afghanistan, au Soudan du Sud les affrontements ne cessent pas. Et même l’espoir que l’avènement de ramadhan puisse pousser les protagonistes à observer une trêve n’est, presque, plus permis. Les belligérants refusent même de répondre aux appels à des trêves humanitaires, car ils sont aux ordres de parrains et soutiens pour qui les populations locales sont des victimes collatérales. Se refusant à croire à un autre échec, l’ONU soutient que «des signes d’apaisement se font jours dans plusieurs conflits». Pourtant, l’organisation onusienne est consciente qu’ «il faudra un engagement diplomatique soutenue pour convertir des promesses en actes». Or la diplomatie, à ce jour du moins, a lamentablement échoué dans toutes ses tentatives de médiation. «Pendant ce temps, de nombreuses personnes dans les zones de conflit vont, une fois de plus, tragiquement marquer ce mois-ci par la guerre et l’insécurité tout autour», a déploré le patron de l’ONU dans un message adressé à l’occasion de l’avènement de ramadhan .Et il est à craindre que ce mois ne s’écoule sans qu’aucun signe ne vienne donner à penser que la situation va changer.

Nadia K.