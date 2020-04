Présidentielle en Guinée-Bissau : La Cédéao reconnaît la victoire d’Umaro Sissoco Embalo

Près de quatre mois après le second tour de la présidentielle du 29 décembre 2019, l’Organisation ouest-africaine reconnaît finalement la victoire d’Umaro Sissoco Embalo. Une victoire du candidat du Madem annoncée par la Commission nationale des élections, mais toujours contestée devant la Cour suprême par le camp de son rival du PAIGC, Domingos Simoes Pereira. «Face à la persistance du blocage», l’Organisation ouest-africaine, médiatrice en Guinée-Bissau, veut sortir de l’impasse. Il faut dire qu’Umaro Sissoco Embalo attendait cette reconnaissance depuis le 1er janvier dernier, date de l’annonce des résultats provisoires. Dans un communiqué, publié jeudi matin, l’Organisation ouest-africaine note que la Commission nationale des élections a proclamé à trois reprises les résultats définitifs de la présidentielle, même si les incompréhensions avec la Cour suprême n’ont pas permis de régler le contentieux électoral», et prend cette décision «après analyse approfondie de la situation politique du pays». Néanmoins, cette reconnaissance n’est pas totale puisqu’elle ne concerne pas son gouvernement. La Cédéao demande, en effet, à Umaro Sissoco Embalo de désigner un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement au plus tard le 22 mai, «conformément à la Constitution». La loi fondamentale prévoit effectivement la nomination d’un Premier ministre issu de la majorité au Parlement ; une majorité acquise au PAIGC et ses alliés. Or, Umaro Sissoco Embalo a limogé le gouvernement d’Aristide Gomes et nommé à sa place une nouvelle équipe, dirigée par Nuno Nabiam. Mercredi, le président désormais reconnu par ses pairs ouest-africains a évoqué l’organisation de nouvelles élections législatives.