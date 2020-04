Coronavirus: Le représentant de l'OMS félicite l'Algérie pour les mesures prises pour circonscrire l'épidémie

Le représentant de l'OMS s'exprimait lors de l'audience qui lui a accordée le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid "pour évoquer l'état des lieux de la pandémie du coronavirus COVID-19 en Algérie, notamment la situation épidémiologique et l'organisation de la riposte en général".

A cette occasion, M. Nguessan a félicité le "leadership du ministère de la santé et les mesures prises par le gouvernement algérien pour circonscrire l’épidémie à tous les niveaux".

De son côté, le Pr Benbouzid a présenté "la situation épidémiologique relative à l'épidémie Covid-19 en Algérie et la stratégie de riposte adoptée, ainsi que les difficultés auxquelles l'Algérie fait face sur le terrain".

A l’issue de "riches" discussions, il a été convenu, de "renforcer" le cadre d'échanges et de concertation "continue et permanant" entre les experts algériens dans le domaine et la représentation de l'OMS en Algérie, "à l'effet de suivre l'évolution de l'épidémie covid-19 en Algérie sur la base des données factuelles disponibles aux niveaux national, régional et mondial", conclut le communiqué.

APS