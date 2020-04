Covid19: La prison d’El-Harrach assure quotidiennement aux détenus "des repas gratuits et équilibrés"

Le Procureur général près la cour d’Alger a indiqué mercredi dans un communiqué que la prison d’El-Harrach, comme tous les autres établissements pénitentiaires à travers le pays, assure quotidiennement et régulièrement aux détenus des repas gratuits et équilibrés soumis aux normes de contrôle sanitaire et de qualité.

PUBLIE LE : 23-04-2020 | 11:10