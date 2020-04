5e conférence mondiale des présidents de parlement : M. Chenine participe à la réunion du comité préparatoire

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a participé mardi par visioconférence à la troisième réunion du comité préparatoire de la 5e Conférence mondiale des présidents de Parlement prévue du 19 au 21 août prochain en Autriche, a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement.

Regroupant vingt-deux pays, la réunion a été l'occasion pour «débattre de l'ordre du jour de la conférence et du projet de la déclaration finale que l'Algérie a enrichi avec neuf propositions et modifications liées à l'importance de la solidarité internationale et l'action parlementaire commune dans un contexte mondial exceptionnel marqué par la pandémie Covid-19 et les mutations que connaitront les relations internationales», a précisé la même source.

«Présentée et détaillée par M. Chenine, la proposition algérienne appelle à la révision des priorités de l'action parlementaire commune», entre autres «le droit d'accès aux soins pendant les crises, la diffusion de la culture du vivre-ensemble en paix, la promotion de l'action multilatérale préservant la souveraineté des pays ainsi que la paix, la sécurité et la prospérité tout en renforçant la solidarité entre les peuples du monde».