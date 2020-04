En visioconférence interafricaine : M. Benbouzid présente l’expérience algérienne

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a présenté, mercredi à Alger, lors d’une visioconférence ayant réuni plusieurs de ses homologues africains, l’expérience algérienne en matière de lutte contre le Coronavirus (Covid-19) qui a touché la majorité des pays du monde.

«Nous avons eu l’occasion de présenter qu’elles étaient les mesures que nous avons prises, le protocole de traitement et le résultat obtenu dans le cadre de la lutte contre le coronavirus», a indiqué à l’APS M. Benbouzid, à l’issue de la visioconférence sur l’échange d’expérience africaine concernant le Covid-19, présidée par la directrice du bureau régional Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Mme Matshidiso Moeti.

Il a expliqué avoir évoqué «les efforts faits par l’Algérie pour lutter contre la pandémie», affirmant que «la situation en Algérie est plus ou moins maîtrisée». «L’expérience algérienne va être certainement bien appréciée», a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué, en outre, que pour lutter efficacement contre cette pandémie, «il n’y a que l’association et la conjonction de tous les efforts, de toutes les expériences et de toute l’aide à l’échelle mondiale, particulièrement au niveau de l’Afrique, qui peuvent donner certainement une voie vers l’extinction totale de ce virus».

Auparavant, M. Benbouzid a pris part à une visioconférence, cette fois-ci, avec des chefs de service de plusieurs CHU et EPH d’Algérie, notamment d’Adrar, El Bayadh, Reggane, Blida, Boufarik, Batna et Tipasa pour écouter notamment les préoccupations du personnel médical mobilisé dans la lutte contre le Covid-19.

«Au cours de ces séances, nous avons pris connaissance de la situation relative au Coronavirus dans chaque établissement hospitalier, des difficultés du personnel médical à gérer cette situation et, beaucoup plus, des efforts qu’ils ont consentis», a-t-il dit, tout en les encourageant à continuer à persévérer dans cette voie, «qui a permis de déboucher sur cette situation qui est relativement stabilisée».