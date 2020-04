L’Algérie reçoit un nouveau don médical de la Chine

L'Algérie a reçu, mardi, un nouveau don de la Chine constitué de masques chirurgicaux, de kits de dépistage et d'appareils de respiration artificielle, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a exprimé dans une déclaration à la presse, à l'aéroport international Houari-Boumediene, en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Li Lianhe, ses remerciements à la Chine pour sa contribution, particulièrement celle de son Premier ministre, qui a voulu montrer que le gouvernement de son pays vouait un «grand respect» au gouvernement et au peuple algérien.

M. Djerad était accompagné du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et du ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed

«Je remercie le Premier ministre chinois et son gouvernement pour le travail colossal et l’aide qu’ils ont apporté pour combattre cette pandémie. Il est certain qu'ensemble, nous allons triompher de ce fléau», a-t-il dit, ajoutant que ce n'est qu'une étape dans les relations entre les deux pays, qui sont des relations «privilégiées, avec un passé glorieux, un présent solide et un avenir rayonnant».

M. Djerad a indiqué avoir remis à l'ambassadeur de Chine en Algérie un message à son homologue chinois dans lequel il lui a exprimé tout «le respect et de la considération» et transmis les salutations «fortes» du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Président chinois. «Avec cette coopération et ce travail en commun et franc nous allons vaincre cette pandémie», a-t-il dit.

De son côté, M. Li Lianhe, a souligné que l'Algérie et la Chine s'entraident constamment, relevant que les deux pays sont des «partenaires fiables». Il a rappelé que le peuple algérien avait apporté sa contribution à la Chine pour combattre le Coronavirus lors de son apparition, ajoutant qu'à son tour la Chine apportait une série de dons du gouvernement, d'entreprises et d'hommes d'affaires chinois, reflétant ces relations «privilégiées et fortes» entres les deux pays.

Il s'agit de masques chirurgicaux, de masques FFP2, des kits de dépistage et des appareils de respiration artificielle, le total d'une quantité de 20 tonnes environ, a-t-il précisé.

La Chine accorde un «grand intérêt» à la coopération avec l'Algérie, a ajouté le diplomate chinois, soutenant que son pays (gouvernement et peuple) veille à être aux côtés de l'Algérie, notamment pour combattre cette pandémie.

«Nous sommes confiants que l'Algérie vaincra le Coronavirus le plus rapidement possible», a-t-il affirmé.

Il a fait savoir que les Premiers ministres des deux pays avaient effectué, il y a quelques jours, des échanges «fructueux» contribuant à consolider les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Il a transmis, à cette occasion, les salutations du Président chinois au Président Tebboune, ainsi que celles du Premier ministre chinois à M. Djerad. L'Algérie avait reçu fin mars dernier, un premier lot d'une aide médicale de la Chine composé, notamment, de moyens de prévention et de respirateurs artificiels. Elle a également reçu le 15 avril un autre don du gouvernement chinois composé essentiellement de masques chirurgicaux et de vêtements de protection médicaux. A rappeler qu'en début du mois de février dernier, l’Algérie avait envoyé un don de 500.000 masques, 20.000 lunettes de protection et 300.000 gants à la Chine, touchée par le Coronavirus.