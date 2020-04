G20 : Promesse d’un approvisionnement en nourriture «suffisant» à travers le monde

Les ministres de l'Agriculture des pays du G20 se sont engagés, mardi, à coopérer pour assurer un approvisionnement mondial «suffisant» en nourriture face au Covid-19, indique le groupe des 20, dans un communiqué.

«Nous travaillerons ensemble pour aider à faire en sorte que de la nourriture saine et nutritive continue d'être accessible à tous en quantité suffisante et à des prix abordables, notamment pour les plus pauvres, les plus vulnérables et les déplacés», ont affirmé les ministres des vingt premières économies dans un communiqué.

«Dans les circonstances éprouvantes actuelles, nous soulignons l'importance d'éviter les pertes et le gâchis de nourriture en raison des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui pourrait exacerber l'insécurité alimentaire (...) et entraîner des pertes économiques», ont-il ajouté, à l'issue d'une réunion virtuelle organisée par l'Arabie saoudite, qui assure la présidence tournante du groupe.