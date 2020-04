Chine : Les femmes enceintes répondent bien au traitement

La plupart des femmes enceintes et des enfants atteints de COVID-19 ont manifesté des symptômes légers, et leurs traitements ont connu de bons résultats, a annoncé, mardi, une responsable. Pour l'heure, à Wuhan, dans la province du Hubei (centre), la ville la plus touchée par l'épidémie de COVID-19, certaines femmes enceintes atteintes de COVID-19 ont été non seulement guéries, mais ont aussi donné naissance à des enfants sains après leur traitement, a indiqué Guo Yanhong, une responsable de la Commission nationale de la santé. La plupart des enfants infectés par le virus ont également présenté des symptômes légers, avec un nombre faible de cas graves et de cas critiques, a-t-elle révélé, ajoutant que certains experts estimaient que cela aurait un rapport avec le développement immature de leur système auto-immunitaire.