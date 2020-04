Oum El-Bouaghi : Les personnels de l’établissement hospitalier Ibn-Sina mis à rude épreuve

La crise sanitaire due au coronavirus a mis à rude épreuve les personnels médicaux et paramédicaux de l'établissement hospitalier Ibn Sina de la ville d'Oum El Bouaghi, qui doivent à la fois s'adapter et faire face à une situation exceptionnelle. Le staff médical est composé de médecins spécialistes, dont des infectiologues et des anesthésistes-réanimateurs, des médecins généralistes et de paramédicaux, a indiqué le directeur de l'hôpital, Saber Bouaziz. L'épidémie du nouveau coronavirus a mis à rude épreuve le personnel de santé, qui doit faire face à un quotidien accentué par «la méfiance» de leur entourage à leur égard, du fait des risques accrus de contamination encourus par les travailleurs de la santé, a affirmé le médecin coordinateur et chef du service des urgences médico-chirurgicales, Dr Nadjib Allali. Le Dr Allali a confié que ses enfants et son épouse ont dû quitter le domicile familial de crainte de se voir contaminer par le Covid-19, tandis que ses voisins et ses connaissances évitent désormais de le croiser. «Je comprends leur comportement et cette distanciation ne m'affecte pas», a-t-il assuré, poursuivant qu'au contraire, ces comportements, qui sont, selon lui, «totalement naturels» consolident davantage sa détermination à continuer à servir le secteur de la santé public et les malades. Zakaria Rebaï, infirmier à l'hôpital Ibn Sina, qui fait partie de l'équipe chargée de suivre les malades infectés ou suspectés d'infection par le Covid-19, a affirmé pour sa part qu'il était comme tous ses collègues, «disposé à faire face à toute évolution éventuelle de l'épidémie et à servir les malades en dépit des risques encourus».