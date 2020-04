Personnel médical : Des astuces pour vaincre le stress

Les évènements vécus par les personnels médical et paramédical dans les hôpitaux depuis le début de l'épidémie de coronavirus sont inédits. Ils subissent, selon des spécialistes, au même titre que les patients atteints du Covid-19, une forte pression psychologique.

Au milieu de ce climat, de belles initiatives ont malgré tout émergé pour leur permettre de se procurer des moments de joie, de détente et de solidarité et atténuer un tant soit peu leur souffrance quotidienne.

C'est en effet, ce que nous avons constaté à travers des vidéos partagées sur les réseaux sociaux depuis des hôpitaux à Alger et d'autres villes abritant des malades atteints du Covid-19. Ceci, outre les youyous de joie qui caractérisent les moments où les patients guéris quittent les hôpitaux.

Dans l'établissement hospitalier El Hadi-Flici des maladies infectieuses à El Kettar, dans la capitale, abritant des dizaines de patients atteints du Corona, l'équipe médicale mais également le personnel de l'administration se sont rencontrés pour célébrer l'anniversaire de leur collègue Salim Ziane, qu'ils surnomment le guerrier. Un geste symbolique pour soulager le stress qu'ils éprouvent au cours de leur bataille contre cet ennemi invisible. Ils ont immortalisé ces moments par des photos qu'ils ont publiées sur leurs pages Facebook. Des photos qui ont suscité l'interaction de beaucoup d'internautes qui ont salué l'initiative qui démontre toute la solidarité entre le personnel du secteur en ces moments difficiles. Cette initiative n'a fait que remonter le moral et redonner du courage et de l'énergie face aux grands défis imposés par la lutte contre le Covid-19. En effet, des médecins et des infirmiers ont confié à El Moudjahid que l'activité dans les services où se trouvent les patients atteints de coronavirus nécessite une grande prudence et une plus grande attention, pour fournir un service médical adéquat et éviter tout risque de contamination. Ce qui a causé une forte pression psychologique et de la fatigue à toutes les personnes impliquées dans le processus d'hospitalisation quelle que soit leur fonction. Le docteur Bencherchali de l’hôpital de Hadjout (Tipasa), affecté au centre de confinement du chef-lieu de wilaya, où il s’est porté volontaire pour une quinzaine de jours, nous a affirmé qu’il se sent en famille avec l’équipe médicale et paramédicale de cette structure sanitaire.

Il a tenu à faire passer un message à l’adresse des citoyens les appelant à respecter les mesures de confinement. «Nous sommes mobilisé pour vous, mais vous devez nous aider en restant chez vous, afin que nous puissions contenir la situation et venir à bout de cette maladie le plus tôt possible», a-t-il déclaré. Le risque de contamination par le Covid-19 plane également autour du personnel médical de l'hôpital de Sidi Bel-Abbès, ce qui a créé un climat difficile à supporter que ce soit pour les patients ou pour le personnel de santé. Mais ce climat a été brisé par l'initiative du personnel de l'hôpital, qui a organisé une fête d'anniversaire d'un enfant atteint du coronavirus. Pour les besoins de cet événement, une chambre d'hôpital a été aménagée afin de préparer une agréable surprise pour le petit garçon. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre les médecins traitant en train de fredonner «Joyeux anniversaire» et souhaiter une heureuse et longue vie à l'enfant, très heureux de souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire. Le rétablissement des malades atteints du coronavirus est synonyme pour les médecins de l'hôpital de Koléa, dans la wilaya de Tipasa, d'une nouvelle vie qui vient de commencer. Ils n'hésitent pas à lancer des youyous et des applaudissements dès que des patients s'apprêtent à quitter l'hôpital. C’est d'ailleurs ce qu'a montré récemment une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, pour semer l'espoir.

Salima Ettouahria