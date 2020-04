Le ministre du Commerce : Appel aux opérateurs économiques à la réduction du prix de l’huile de table

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a exhorté, mardi, les industriels de l’huile de table à l’échelle nationale, à revoir à la baisse le prix de ce produit en prévision du mois béni, particulièrement dans cette conjoncture sanitaire que traverse l’Algérie, à l’instar de tous les autres pays suite à la propagation du Covid-19, a indiqué la tutelle, dans un communiqué.

Présidant une réunion au siège de son département regroupant les opérateurs économiques de la filière huile de table, M. Rezig a exhorté ces professionnels à revoir à la baisse le prix de ce produit à la veille du mois de Ramadhan. Les professionnels de la filière ont exprimé alors leur accord de principe. À l’ouverture de la séance de travail, le ministre a passé en revue la stratégie du secteur du Commerce, évoquant le volet rationalisation des factures d’importation, y compris même de certaines matières premières à remplacer graduellement par des produits locaux. Lorsque les conditions naturelles et matérielles sont réunies, il est possible d’arrêter progressivement l’importation de certains intrants, et ce, a-t-il précisé, en collaboration avec les opérateurs économiques privés et l’Administration qui reste disposée à mettre tout en œuvre afin de concrétiser cette nouvelle stratégie. Dans ce sens, M. Rezig a écouté plusieurs intervenants qui se sont félicités de l’initiative méritoire de la tutelle, en se montrant coopératifs vis-à-vis de l’augmentation du taux des investissements locaux qui se substitueront ainsi aux importations, conformément à la vision future de cette filière. Le ministre a tenu à informer les opérateurs économiques de la tenue, la fin de la semaine prochaine, d’une autre réunion technique regroupant le reste des partenaires et des représentants des secteurs concernés.

À noter que cette réunion avec les opérateurs économiques de la filière huile de table à l’échelle nationale, tenue au siège du ministère en présence des cadres de l’administration centrale, s’inscrit le cadre des concertations entreprises avec les filières, les partenaires et les professionnels, a conclu le communiqué.