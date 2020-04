Forum des chefs d’entreprise : Don de matériel de désinfection au profit de la Protection civile

Poursuivant sa contribution aux actions de solidarité, le Forum des chefs d'entreprises (FCE) a fait don de 15 appareils ambulants de désinfection au profit de la Protection civile.

La cérémonie a eu lieu au siège de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de la Protection civile de Dar El-Beida, en présence du président de FCE, Mohamed Sami Agli, et du Directeur de l'organisation et de la coordination des opérations d'urgence à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Fouad Lalaoui. À cette occasion, le président du FCE a déclaré que l'organisation patronale «fait prévaloir l'esprit d'initiative et de solidarité nationale afin de contribuer à l'action collective, en coordination avec l'ensemble des acteurs économiques, pour protéger le pays contre les risques de propagation de la pandémie de nouveau coronavirus Covid-19» M. Agli a fait savoir que «le FCE mobilise actuellement les ressources des entreprises membres pour lancer une grande opération de production de 10 millions de bavettes et masques de protection, en coordination avec les centres de formation professionnelle».

Soulignant le rôle important que jouent les entreprises et acteurs économiques engagés à apporter la contribution nécessaire en ces temps de crise sanitaire que traverse le pays, M. Agli a indiqué qu'à l'approche de mois béni, le FCE a lancé, grâce à la contribution de ses membres, plusieurs campagnes de solidarité au profit des familles démunies. Ces campagnes, explique-t-il, ont permis de «cibler plus de 3.000 familles nécessiteuses à Boumerdès, 2.000 autres à Oran, ainsi qu'à Tizi Ouzou, Béjaïa, Biskra et Batna». Le président du FCE a expliqué que l'organisation patronale «réaffirme, à travers ses actions de terrain dans plus de 25 wilayas, sa volonté de contribuer à lutter contre cette épidémie et les effets de la crise», et ce malgré, poursuit-il, «l'impact de coût financier, que subissent plusieurs entreprises actuellement à cause du ralentissement de l'économie qui fait peser une menace sur la majorité des acteurs».

«Des dizaines d'entreprises membres à travers le pays ont répondu à l'initiative de FCE pour contribuer à travers des dons de matériel médical de protection, d’appareils de réanimation, de tenues de protection, de gel hydro-alcoolique, de produits de désinfection au profit du personnel soignant en première ligne, ainsi que de denrées alimentaires destinées aux familles nécessiteuses», ajoute M. Agli. Il rappelle que «de nombreux hommes d’affaires, propriétaires et industriels ont mobilisé leur potentiel matériel et financier pour contribuer à contrecarrer la progression du Coronavirus». Concernant le don offert à la Protection civile, le docteur Kamel Slatni, président de la société 3S Médical Industries, explique qu'il s'agit «d'équipements de désinfection ambulants qui permettent, grâce à une technologie de pointe, d'opérer l’aseptisation de l'ambulance dans un laps de temps ne dépassant pas les dix minutes». «Cela permet d'écourter le temps de désinfection, lors du transport, notamment de patients souffrant de maladies hautement contagieuses», ainsi «que la préparation du véhicule à d'autres interventions rapides en temps de crise».

Le colonel Fouad Lalaoui s'est, par ailleurs, félicité de ce que la crise sanitaire a permis, en dépit des pertes humaines, de mettre en relief l’esprit de solidarité ancré dans les mœurs de la société algérienne, et de redécouvrir les valeurs de fraternité et d'entraide. 3S Medical Industries, qui a fait ce don, et spécialisée dans la fabrication d'implants intraoculaires, est le premier laboratoire algérien opérant un transfert de technologie en Afrique et dans la région MENA.

Tahar Kaidi