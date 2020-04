Sauvegarde des entreprises du BTPH : Les propositions de l’AGEA

Dans un courrier adressé au ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, l’Association générale des entrepreneurs algériens dresse un tableau peu reluisant de la situation actuelle des entreprises intervenant dans le secteur du bâtiment dont la majorité est à l’arrêt en raison des mesures de prévention imposées par la crise sanitaire.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l’AGEA met en relief la nécessité d’une intervention du gouvernement pour venir en aide à ces entreprises et sauver des milliers d’emplois et propose un série de mesures pour remédier à cette situation.

Pour ce faire, elle propose une amnistie fiscale et parafiscale générale pour les années 2019 et 2020 et une annulation des pénalités de retard.

Ce retard est causé, pour 2019, par la situation qu'a connu le pays, et pour 2020 par une quasi-inertie de l’économie induite par la pandémie du COVID19 ainsi que les chroniques retards de paiements des entreprises qui pour certains remontent à plusieurs année «, lit-on dans ce document.

L’AGEA demande ainsi une régularisation des créances des entreprises de réalisation au programme CNEP IMMO ainsi qu’une récupération des entreprises qui ont fait faillite depuis les années 2015 et 2016. «Ces entreprises ont contribué à l’essor économique national et réalisé déjà des chiffres d’affaires et des bénéfices, mais n’ont pas pu poursuivre l’activité en raison de la crise économique, du manque de projets et de la chute de la commande publique ainsi que de l’instabilité politique qu’a traversé le pays», précise l’association.

Le partenaire social propose par ailleurs de réattribuer à ces entreprises le dernier certificat de qualification et classification professionnels qu’ils ont acquis auparavant sans reconfigurer un nouveau dossier et en lui appliquant l’échelle de notation afin que ces établissements ne perdent pas les bénéfices de leur ancienneté professionnelle. Sur un autre plan, et dans le souci d’inciter les employés du BTPH au confinement face à l’épidémie de COVID-19, l’AGEA rappelle avoir appelé les fabricants de matériaux de construction et des services, à libérer leur employés et ouvriers, durant le confinement, en maintenant leurs salaires dans le but de préserver leur santé et celle du reste de la population.

L’AGEA a appelé à organiser une tripartite ou une bipartite pour relancer l'économie en instaurant des outils de contrôle et de suivi très rigoureux à l’échelle nationale et locale.

Mohamed Mendaci