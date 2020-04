Concertations gouvernement - patronat et syndicats : L’état réitère son engagement à aider les entreprises

Durant trois jours de suite, des représentants des organisations du patronat et des syndicales des travailleurs ont été reçus cette semaine par les ministres de l’Habitat, du Travail et de l’Industrie. A l’ordre du jour figure l'établissement d'un plan d’action commun pour faire face aux retombées de l’épidémie du Covid 19 sur la vie économique.

Le patronat se projette dans l’après pandémie dans le cadre de la stratégie du renouveau économique examinée lors d'un conseil des ministres. Les représentants de la CIPA et de la CGEA ont plaidé en faveur d’une réhabilitation urgente de l’outil de production en conférant davantage de protection à l’entreprise.

Le tout-import a fragilisé l’entreprise et des milliers de salariés se sont retrouvés au chômage. L’outil de production doit être protégé, a affirmé le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens, Abdelouahab Ziani. Selon lui, ces réunions traitent de l’examen de la situation des entreprises affectées par la crise sanitaire au double plan financier et de l’emploi et de la nécessité de doter le pays d’une stratégie efficace et complétive privilégiant l’outil national, public et privé, par la mise en place d’un système avantageux et mieux accessible à l’investissement.

Pour la présidente de la CGEA, Saida Neghza, l'enseignement à tirer de ce contexte de crise sanitaire et que «l’on ne peut compter sur l’outil de production national pour faire face à de pareilles situations». Elle observe que face à l’épidémie, des sociétés publiques ou privées ont prouvé leurs capacités. Les entreprises ont assuré la disponibilité des quantités suffisantes de produits d’hygiène, de gel hydro-alcoolique, de produits chirurgicaux et des masques de protection, a-t-elle dit.



Assistance aux entreprises en difficulté



Selon Mme Neghza, certaines entreprises vivent sont en cessation d’activité, notamment dans le secteur du bâtiment et l’engagement de l’Etat de leur venir en aide a été réaffirmé lors de ces concertations. Le paiement des salaires des employés relève d’une priorité et des actions confortant cet objectif sont inscrites sur la feuille de route des ministères concernés. La présidente de la GGEA met l’accent sur la disponibilité du département de l’Habitat à assurer le paiement des avenants et même d’avancer 50 % de ces paiements si cela est nécessaire. Selon elle, le ministre en charge du secteur a fait part d’une batterie de mesures de facilitations permettant aux entreprises opérant dans le domaine du bâtiment de traverser cette pandémie sans grandes pertes. Elle salue les mesures parafiscales exceptionnelles et temporaires décidées par le ministre du Travail en direction des entreprises publiques et privées. Ces mesures portent sur l’ajournement des versements des cotisations des affiliés à la CNAS et la CASNOS ainsi que sur la suspension des majorations des précédentes pénalités de retard concernant les versements de cotisations de la sécurité sociale pour une période de six mois à partir d’avril. Les organisations patronales proposent l’octroi de crédits sans intérêts aux entreprises en difficulté pour garantir le paiement des salariés.



Dans un esprit de solidarité



«Les réunions avec les membres du gouvernement se sont déroulées dans une atmosphère empreinte de confiance et de volonté commune de liguer les efforts et d’agir dans le cadre d’une démarche solidaire pour faire face aux difficultés économiques», fera savoir la présidente de la CGEA. Et de poursuivre : «En tant qu’organisation patronale, nous nous interdisons d’alourdir la charge de l’Etat qui est déjà engagé dans un cadre lutte pluridisciplinaire contre le coronavirus. Bien au contraire, l’heure est à la solidarité avec les pouvoirs publics.» Elle estime que «des entreprises d’envergure du domaine privé peuvent résister deux mois encore face à cette crise, sans forcément recourir à l’aide de l’Etat». Elle souligne que la CGEA, à l’instar des autres organisations patronales est solidaires avec les pouvoirs publics, notamment par des actions d’aides et d’assistance au profit des collectives locales, des associations, du personnel soignant et la population de Blida. Des couffins du ramadhan sont distribués à Tizi-Ouou par la CGEA, dit-elle mettant l’accent sur l’importance de consolider les liens de cohésion nationale en ces moments difficiles.



L’après-pandémie : les ambitions du patronat



Le patronat évoque la place de l’entreprise dans la mise en œuvre du nouveau modèle économique axé sur la diversification et la valorisation des compétences. Le patronat a sollicité les membres du gouvernement pour la révision du taux d’intérêt des crédits d’investissement.

«Certains établissements financiers appliquent des taux d’intérêt entre 10 à 12 %, ce qui est énorme», déplore la présidente de la CGEA. «Les banques doivent assurer le rôle d’accompagnateur de l’investisseur, y compris pour les jeunes entrepreneurs à travers la désignation d’un administrateur de crédit de l’étape de la validation jusqu’au remboursement», préconise-t-elle.

Pour le président du CIPA, Adbdelouahab Ziani, il faut «en finir avec les pratiques bureaucratique dans la gestion des affaires économique» et éradiquer l’informel pour s’assurer la relance.

Karim Aoudia