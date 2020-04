Musées et sites archéologiques : La ministre de la Culture supervise une campagne de désinfection

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a supervisé mardi dernier à Alger une campagne de désinfection des musées et des sites archéologiques, lancée au musée national du Bardo, puis au musée national des Antiquités et des Arts islamiques, a indiqué la tutelle dans un communiqué. Organisée en coordination avec les Scouts musulmans algériens (SMA), cette campagne de décontamination s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour endiguer la propagation du Covid-19, et coïncide avec le mois du Patrimoine (18 avril-18 mai) placé cette année sur le thème «Le patrimoine culturel à l’ère du numérique».

A cette occasion, la ministre s'est rendue au Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), où elle s’est enquise des vestiges que recèle ce site et des moyens de leur préservation. A ce propos, elle a instruit d’accélérer la numérisation et de prévoir des activités, voire des visites virtuelles au CNRPAH. L’opération de décontamination se poursuivra pour assurer l’asepsie des autres musées et sites archéologiques sur l’ensemble du territoire national, a conclu le communiqué.