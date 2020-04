Cette augmentation des volumes d’eau emmagasinés à travers les 75 barrages du pays a été enregistrée, à la faveur des apports des derniers épisodes pluviométriques qu’ont connus plusieurs wilayas, ces derniers jours, a précisé la même source. S’agissant de la situation hydrique par région, les données de l’ANBT précisent que le taux de remplissage des barrages à l’Ouest est estimé à 52%, dans la région de Chelif (Centre-Ouest), il a atteint 55%, au Centre 45%, et 80% dans la région Est. Ainsi, sur les 75 barrages en exploitation à travers le pays, 8 sont totalement remplis (100%), à savoir : Sekkak (Tlemcen), Mexa (El-Tarf), Kissir et Boussiaba (Jijel), Beni Haroun (Mila), Beni Zid (Skikda), Bougara (Tissemsilt) et prise Chelif (Mostaganem). D’après les estimations de l’ANBT, «la réserve d’eau actuelle assure une sécurité hydrique de 2 années consécutives».