Autorité de régulation des hydrocarbures : Rachid Nadil nouveau président

Présidant la cérémonie d’installation, le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a appelé l’ARH, nouvellement dirigée par M. Rachid Nadil, à «intensifier les efforts pour veiller au respect de l’application de la loi et assurer la continuité du service public et pour mieux améliorer la compétitivité».

Dans le cadre de ses missions règlementaires et de consultation, cet organisme, poursuit le ministre, devrait jouer un rôle important «dans l’encouragement du développement des industries manufacturières, notamment pétrochimiques, à travers les consultations et mesures incitatives assurées en direction des sociétés».

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de la valorisation des ressources des hydrocarbures et la réalisation d’une plus grande valeur ajoutée au moyen du développement de l’industrie manufacturière, et non seulement l’exportation des produits bruts.

L’ARH joue un rôle central dans le contrôle et la régulation des activités afférentes au secteur des hydrocarbures, ainsi que dans les questions ayant trait à la sécurité industrielle et environnementale. Cet organisme est chargé d’étudier les demandes d’autorisations ou de permis pour les activités de stockage et de distribution des produits pétroliers, tout comme il contribue, avec les services du ministère de l’Énergie, à tracer la politique du secteur dans le domaine des hydrocarbures et à élaborer les textes réglementaires régissant cette activité.

Les missions de l’Autorité se sont renforcées dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, notamment en ce qui concerne la préservation de la concurrence loyale entre les opérateurs économiques dans le secteur des hydrocarbures.

Pour sa part, le nouveau président de l’ARH a exprimé son «plein engagement à consentir tous les efforts nécessaires pour veiller à l’application des nouvelles missions», et à «mettre à profit toute l’expérience acquise en matière de stockage et de distribution des produits pétroliers, en faveur de l’ARH sans distinction entre les opérateurs économiques activant sur le marché».

M. Nadil a appelé le personnel de l’Autorité à «poursuivre le travail de l'instance et à œuvrer à son enrichissement, voire développement, notamment dans le volet inhérent aux réglementations technique et tarifaire, en facilitant l’exploitation des infrastructures de transport et de stockage dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales».

À une question sur les priorités qu’il s’est fixées, M. Nadil a souligné que l’ARH a un rôle important à jouer en matière de réalisation de la transition énergétique, insistant sur l’importance de faciliter les investissements relatifs à la conversion des véhicules au Gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc).

M. Nadil est titulaire de diplômes d’études supérieures en Droit, Finances et Économie. Il a occupé plusieurs postes pendant ses 30 ans de carrière dans le secteur de l’Énergie, le dernier en date celui de Pdg de Naftal.