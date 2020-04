Mascara : Mise en service de 19 forages

Six nouveaux forages et 13 autres rééquipés ont été mis en service pour atteindre un total de 19 forages, a indiqué le directeur de l’unité ADE de la wilaya de Mascara.

Deux nouveaux forages sont réalisés à la commune de Tighennif avec un débit de 24l/s, deux à Zahahna d’un débit total de 13l/s et un à Menaouer d’un débit de 9l/s et un autre à El-Bordj d’un débit de 9l/s.

Les forages ayant connu, ces dernières années, un arrêt total ont enregistré des opérations de développement.

Il s’agit d’un forage à la commune de Sidi Abdeldjebbar, deux forages à la commune Hachem, un forage à Nesmoth et à El-Gaâda, deux à Zahana, Oggaz, Selatna, Guerjoumn Aouf, El-Ghomri bénéficient des mêmes ouvrages. Des réparations de 28 fuites sur les conduites principales alimentant les communes de Mohammadia et Sidi Abdelmoumène sont effectuées. Un nouveau raccordement a été réalisé à la commune d’El-Keurt. D’autres opérations de réalisation de développement et de rééquipement des forages sont en cours dans d’autres communes, en attendant la mise en service du couloir Tlilet afin de raccorder les communes de Zahana, El-Gaâda, Chorfa et du raccordement du Barrage Oued Taht pour les communes Sidi Abdeldjebbar, Oued El-Abtal, Aïn Ferah et Sehaïlia.

A. Ghomchi