Ghardaïa : La voie de contournement de la vallée du M’zab ouverte à la circulation

La voie de contournement de la vallée du M’zab d’une longueur de 52 km est ouverte à la circulation au terme de l’achèvement des travaux, a-t-on appris hier de la direction des travaux publics (DTP) de la wilaya de Ghardaïa.

Ce projet, qui a connu un retard suite à des problèmes de financement, est totalement achevé après les derniers travaux de reprofilage de cette voie lancés en 2018 pour un montant d’un milliard DA, a précisé à l’APS le DTP, Ali Teggar.

L’ouverture de cet axe routier vient réduire grandement les embouteillages sur le tronçon de la RN-1 traversant le tissu urbain dense des communes de Ghardaïa et Bounoura, et, par la même, simplifier l’interconnexion entre les villes du nord et du sud du pays, a-t-il souligné.

Cette voie de contournement desservant la future zone industrielle en construction d’Oued Nechou et la nouvelle zone d’activité au lieu-dit «Fouinis», ainsi que des périmètres agricoles, prend origine à l’entrée de la nouvelle zone urbaine d’Oued Nechou (15 km au Nord de Ghardaïa), contourne les agglomérations d’Oued Nechou, Bouhraoua (Ghardaïa) et Sidi-Abbaz (Bounoura), et se termine à l’intersection de la RN-1 (Ghardaïa/El-Menea) et de la RN-49 (Ghardaïa /Ouargla).

Réalisée selon les normes techniques universelles, cet axe routier d’évitement revêt une importance stratégique pour la vallée du M’zab en raison des particularités topographiques de la région, et permet de faciliter l’accès aux wilayas du sud, de réduire les coûts et durées de transport notamment des produits agricoles, a ajouté M. Teggar.

Cette voie de contournement, qui s’inscrit dans le cadre du Schéma directeur de l’aménagement du territoire, va permettre de décongestionner le trafic au niveau de la vallée du M’zab (englobant quatre communes), caractérisée par un relief accidenté.

Sur le plan accessibilité et connectivité, cette voie comprend, outre une bifurcation avec la RN-1, un échangeur à l’entrée nord de Oued Nechou en cours de finition, 3 ouvrages d’art, 14 dalots et une chaussée revêtue de 8 mètres avec des accotements de 2x2 mètres achevés, des aires de repos et un carrefour giratoire équipé d’une signalisation moderne alimentée à l’énergie solaire.

Reliant les grands axes routiers desservant le sud du pays, cette infrastructure routière permet de soulager la circulation sur la RN-1, notamment dans les communes de Ghardaïa et de Bounoura, caractérisées par un fort trafic de poids lourds, ce qui réduira considérablement la pollution et offrira aux quelques 6.000 véhicules, dont 35% de poids lourds, qui l’empruntent chaque jour une infrastructure moderne disposant d’équipements et de signalisations horizontale et verticale qui assureront confort et sécurité. L’ouverture à la circulation de cette voie de contournement ne manquera pas d'améliorer la circulation au centre des agglomérations, en déviant vers l'extérieur le trafic de transit composé essentiellement de poids lourds, a assuré M. Teggar.

Cette route de contournement vient répondre à des besoins de plus en plus pressants en capacités supplémentaires d'écoulement du trafic imposés par la quasi-saturation du tronçon de la route traversant la zone urbanisée, en particulier le centre de la commune de Bounoura, qui constitue un véritable «goulot d’étranglement» durant toute l’année.

Elle est jugé «vitale» par les pouvoirs publics afin de faire face au développement du trafic routier entre le nord et le sud du pays et permettre fluidité et sécurité au trafic lourd, en particulier les convois exceptionnels des secteurs de l’hydraulique et de l’énergie.