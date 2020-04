Sétif : Solidarité en faveur des zones d’ombre

C’est au cœur des communes montagneuses d’Ouled Tebben et d’Aïn Azel, sous le froid glacial qui sévissait dans ces zones d’ombre de Tanout, Tazila et Edalia, que le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, s’est rendu une nouvelle fois hier pour rassurer les populations et mettre en œuvre des projets importants en cette période de pandémie de Coronavirus et à la veille du mois de Ramadhan.

Dans cette dimension de solidarité et de fraternité qui atteste de l’intérêt manifesté par l’État à l’endroit de ces couches vulnérables, le wali se rendra d’abord sur les hauteurs de la commune d’Ouled Tebben, dans cette zone d’ombre d’Edalia où il a procédé au lancement des travaux de la route reliant le CW 10 au village sur 900 mètres. Comme il a lancé les travaux du forage avec équipement et raccordement en électricité, à la grande satisfaction de ces citoyens auxquels il remettra aussi des aides de logement rural. Dans la commune d’Aïn Azel, le wali lancera les travaux de distribution d’alimentation en eau potable des deux villages de Tazila et de Tanout, sans doute les zones d’ombre les plus vulnérables parmi celles qui ont été recensées dans cette wilaya. Un projet qui nécessitera 15 km d’adduction et permettra enfin à ces population, soumises jusque-là à un véritable calvaire, de souffler. Comme promis lors de la précédente visite, le wali remettra 30 décisions d’aides au logement rural au profit des populations de ces deux mechtas et procédera à la distribution de plus de 600 kits alimentaires, au moment où plus de 35.000 colis ont été remis aux familles nécessiteuses.

F. Zoghbi