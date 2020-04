Slimane Mesdoui, président de la fédération Algérienne de Karaté : «Une compétition à distance pour meubler la trêve»

Cependant, le président de l'instance sportive en question regrette le fait d'être contraint d'annuler certaines compétitions pour cette fin de saison. «Lors de la réunion du collège technique, nous avons arrêté dix opérations pour ce qui est du programme de compétition national. Le 8 mars dernier, juste avant l'annonce du gel des activités sportives par le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avons réussi à organiser les championnats d'Algérie seniors filles et garçons, dans les spécialités du kata et du kumité.

Deux opérations qui ont connu un franc succès. Malheureusement, nous avons été contraints de reporter les huits autres compétitions à cause de cette pandémie mondiale du coronavirus. Sollicités par la tutelle, qui souhaitait connaître nos projets pour la suite de la saison, nous avons clairement répondu que le Bureau fédéral avait décidé d'annuler carrément les compétitions de Coupe d'Algérie. Par contre, nous avons fait part au MJS de notre souhait de jumeler les compétitions de kata et de kumité pour les jeunes catégories, afin d'éviter de déclarer la saison blanche. Un mois après le confinement, les compétitions se tiendront normalement», nous a déclaré le président de la FAKT, en soulignant : «Cela dit, pour meubler cette trêve forcée et pousser les athlètes à ne pas lâcher et à continuera de s'entraîner chez eux, la fédération compte organiser un championnat national en mode vision sur les réseaux sociaux, dans la spécialité du kata.

C'est une idée lancée par la Fédération internationale. Ainsi, chacun des athlètes pourra poster une vidéo de sa prestation, que les juges vont visionner pour lui attribuer une note. Nous comptons commencer durant le mois sacré du Ramadhan avec les catégories benjamines et minimes». Pour ce qui de la compétition internationale, la sélection nationale, notamment les athlètes en course pour une qualification aux Jeux olympiques, restent à l'écoute des décisions de la Fédération internationale par rapport aux réaménagements à apporter au calendrier mondial. «Nous avons cinq athlètes encore en course pour une qualification aux JO, dont Hocine Daikhi, Lamia Matoub et Chaima Maidi. Ils sont bien classés au Randing Africain. Ils devraient prendre part au tournoi mondial de Paris au mois de mai prochain pour essayer d'arracher un maximum de points pour améliorer encore leurs positions au classement. Cette compétition à été remportée, comme d'ailleurs les quatre tournois de la Golden League, qui sont aussi qualificatifs pour les Jeux olympiques. A présent, on attend les décisions de la Fédération internationale et la nouvelle programmation», nous a indiqué Slimane Mesdoui.

Redha M.