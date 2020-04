Dernière saison de Feghouli à Galatasaray

Le motif de ce départ est d’ordre financier, confie le quotidien Fanatik. Après deux saisons abouties en Turquie, Sofiane Feghouli devra changer d’air à l’issue de cette saison. Le milieu de terrain algérien et Galatasaray ont convenu d’une séparation. La décision du club de se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs sur les deux dernières saisons est purement financière, précise la presse turque. Avec un salaire de 3,8 millions d’euros annuels, Sofiane Feghouli est devenu un boulet pour Galatasaray qui cherche à assurer un équilibre financier en se séparant des gros salaires du club. Autrement dit Feghouli n’est pas le seul qui devra s’en aller cet été, puisque des joueurs comme Falcao devra s’en aller aussi six mois seulement après son arrivée. Après 101 matches avec Galatasaray pour 26 buts et 22 passés décisives, l’ancien joueur du FC Valence et West Ham devra se chercher un nouveau point de chute. Récemment annoncé en Arabie Saoudite, le joueur de 30 ans ne devrait pas avoir de mal à signer ailleurs.

Amar B.