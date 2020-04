Hocine Yahi, ancien international de football : «Dommage qu’on parle peu de l’équipe nationale junior de 1979»

El Moudjahid : Hormis un bref passage en Irlande en fin de parcours, vous avez passé l’ensemble de votre carrière au grand Chabab, avec lequel vous avez contribué à écrire l’histoire du club des années 1970 et 1980. Qu’est-ce que le football vous a apporté ?

Hocine Yahi : Je pense que j’ai fait une très bonne carrière. J’étais très fier et heureux d’avoir fait toute ma carrière au sein de ce glorieux CRB. Je ne regrette rien, je crois avoir fait mon devoir correctement sur le terrain et en dehors du terrain. Ce qui me touche le plus, c’est la grande reconnaissance du public et les grandes amitiés que j’ai nouées après la fin de carrière.

Dans votre riche parcours, quel est le tournoi ou la compétition la plus intense à laquelle vous avez pris part ?

Mes meilleurs matchs c’était en Coupe du monde junior à Tokyo, ensuite il y a eu la Coupe du monde 1982 en Espagne, notamment face au Chili, ainsi que la Coupe du monde militaire qui a eu lieu au stade du 20-Août. Pendant cette compétition organisée à Alger, j’ai marqué un but contre la Côte d’Ivoire que je n’oublierai jamais à partir du centre, où j’ai dribblé beaucoup de joueurs même le gardien. Je ne risque pas d’oublier ce match.

Peu de gens savent que lors de la Coupe du monde junior à Tokyo en 1979 vous avez été classé deuxième meilleur joueur après Diego Maradona…

En effet, j’ai fait une très bonne compétition, nous sommes arrivés quand même jusqu’en quart de finale. C’était la première Coupe du monde pour l’Algérie, nous avons réussi à battre l’Espagne, deux matchs nuls contre le Mexique et le Japon, et on était champion d’Afrique à l’époque. Dommage qu’on parle très peu de cette équipe qui était composée d’excellents joueurs ayant fait partie de l’équipe nationale A. Il s’agit d’une des meilleures équipes dans l’histoire du football algérien.

En 1989, vous faisiez partie d’une très bonne équipe du CRB qui, à la surprise générale, a été reléguée en deuxième division. Pouvez-vous nous dire ce qui s’est passé ?

On avait une très bonne équipe, le président du club Harraigue a recruté les meilleurs joueurs d’Algérie, son objectif était de gagner la Coupe d’Afrique. Malheureusement, l’état d’esprit de cette équipe était catastrophique, des clans dans l’équipe ont fait irruption et les entraîneurs ont eu beaucoup de mal pour gérer cette équipe, et puis ils n’ont pas pu réussir le challenge. En fin de compte, on a raté de justesse la Coupe d’Algérie et nous avons quitté la division élite pour la première fois dans l’histoire du club.

Pensez-vous que le CRB actuel a toutes les chances de remporter le titre et de faire un bon parcours en ligue des champions la saison prochaine ?

Je crois que le CRB est le grand favori pour remporter le titre. Je ne dis pas qu’il y a une bonne équipe, mais plutôt une équipe solide, soudée, avec un très bon état d’esprit, un groupe bien entouré, avec tous les moyens qui sont mis à la disposition du club. Je pense que le CRB a de grandes chances de remporter le titre de championnat. Cela dit, pour la compétition africaine, je crois qu’il faut renforcer l’équipe. Chaque niveau a son effectif. On fait avec pour le titre, mais pour la Ligue des champions, le CRB doit grandir avec d’autres joueurs de qualité ayant l’expérience des grands rendez-vous.

L’Algérie a enfanté de grands joueurs ayant fait les beaux jours de grands club. Pensez-vous que le championnat national pourrait voir émerger des talents susceptibles de jouer au très haut niveau ?

L’Algérie, elle, était et restera toujours un réservoir de football maghrébin, africain et mondial. Personne ne peut ôter cette qualité dans la pâte du footballeur algérien qui excelle dans la technique, tout comme les Brésiliens. On ne peut pas apprendre le football à un Algérien car c’est un don inné, mais le problème qui se pose ces derniers temps chez le jouer algérien, c’est une faiblesse parfois physique, tactique d’un degré moins technique qui est due au manque de formation.

Il y a un problème énorme d’infrastructures, aucun club algérien ne possède une base sportive. Quand on n’a pas une plate-forme solide de football, il serait difficile de parler de formation de joueurs de qualité, des joueurs de haut-niveau, capables d’évoluer en Europe. L’encadrement des jeunes dans de bonnes infrastructures avec des formateurs qualifiés sera un grand capital pour le football algérien.

Réalisé par : Kader Bentounès