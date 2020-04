GRAND ANGLE : Recul en Europe

Non pas seulement pour voir de quelle manière le monde reviendra à la normalité et comment tout un chacun reprendra sa vie d’avant et renouera avec ses centres d’intérêt. Mais aussi parce que cette période sera un champ que tout un chacun voudra réinvestir en apportant sa pierre au nouveau schéma socio-politico-économique qui sera mis en place. Il en est ainsi, à titre d’exemple, des chercheurs et organisations de défense des droits humains. Les ONG, réduites aujourd’hui à constater la mise en œuvre de toutes les mesures prises par les pays pour contenir la pandémie liée au Covid-19 et qui pour certaines ne doivent pas leur convenir, évitent toutefois de les commenter. Et pourtant, les mesures de confinement partiel ou général, l’état d’urgence, le couvre-feu, la modification du calendrier électoral et surtout la limitation de la liberté d’expression sont autant de mesures qui peuvent être qualifiées de radicales mais que l’état d’urgence sanitaire a imposées à tous les pays soucieux de préserver la santé de leur population et éviter une propagation incontrôlée du nouveau coronavirus. Les chercheurs et ONG de défense des droits humains sont conscients du dilemme. Mais gageons que leurs rapports post-pandémie sur la situation des droits de l’homme dans le monde ne seront pas critiques vis-à-vis de ces mesures et ce, même si forcément durant leur mise en œuvre, les libertés publiques et individuelles ont été mises entre parenthèses. Et s’ils sont tenus de reconnaitre qu’en raison de la situation exceptionnelle, il est difficile de faire autrement, il reste aussi certain qu’ils ne manqueront pas de se réapproprier leur rôle après la fin de la pandémie, en demandant à ce que ces mesures d’exception soient abrogées. Pourtant, faut-il le souligner, le recul des droits n’a pas attendu l’apparition de la pandémie pour se manifester. Et croire que ce constat vaut uniquement pour le continent africain est une injustice qu’il n’y a plus lieu de faire. Pour preuve, dans son rapport 2019 sur la situation des droits humains en Europe, l’ONG Amnesty International a souligné que les droits des gens sont bafoués par les gouvernements d’Europe et en Asie centrale. L’ONG a fait également état de pressions exercées sur des membres de la société civile, des journalistes et d’autres personnes qui ont pour mission d’amener les gouvernements à rendre des comptes. Les politiques migratoires adoptées ont aussi été épinglées, puisque, selon l’organisation, elles «privilégiaient toujours la protection des frontières à celle de la vie humaine». C’est dire que certains gouvernements européens notamment, toujours prompts à s’ériger en donneurs de leçons, devraient commencer par balayer devant leurs portes. Ils devraient ainsi s’inquiéter du recul avéré des droits de l’homme sur leurs territoires.

Nadia K.