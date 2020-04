Syrie : 5e patrouille conjointe russo-turque à Idleb

«La cinquième patrouille terrestre combinée turco-russe a été menée aujourd'hui sur l'autoroute M4 de la province syrienne d'Idleb», a indiqué le ministère turc dans un communiqué.

La Turquie et la Russie ont signé le 5 mars un accord en faveur d'un cessez-le-feu après que les tensions se sont intensifiées entre le gouvernement syrien et les troupes turques à Idleb.

La Russie et la Turquie sont convenues d'établir un corridor de sécurité qui s'étend jusqu'à 6 km au nord et au sud de l'autoroute stratégique M4, qui relie Alep dans le nord du pays à Lattaquié dans le nord-ouest. Moscou et Ankara se sont également mis d'accord pour mener des patrouilles conjointes sur l'autoroute dans le cadre des efforts pour atténuer les tensions à Idleb. La Turquie et la Russie ont effectué leur première patrouille conjointe le 15 mars. Par ailleurs, neuf membres de factions pro-Damas ont été tués dans des raids israéliens lundi soir contre la région de Palmyre de Syrie, a indiqué mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). A Damas, l'agence officielle syrienne Sana a affirmé que les batteries antiaériennes avaient abattu des missiles tirés, selon elle, par l'aviation israélienne dans la région de Palmyre. Un porte-parole de l'armée israélienne, contacté par l'AFP, s'est refusé à tout commentaire.

«Les missiles israéliens ont ciblé des groupes fidèles au régime et à l'Iran et tué trois Syriens et six étrangers», a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane, sans être en mesure de déterminer la nationalité des «étrangers». Les missiles ont visé «des postes militaires de milices iraniennes dans le désert de Palmyre», selon l'OSDH. Depuis le début en 2011 du conflit syrien, l’état hébreu a procédé à des centaines de frappes contre les forces régulières syriennes mais aussi contre celles de ses alliés. Des raids similaires ont eu lieu le 31 mars dans la province de Homs, où se trouve Palmyre.

R. I.