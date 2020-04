Commentaire : Mobilisation et détermination

À ce propos, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé, en application des directives du chef de l’État, de prendre un ensemble de mesures permettant de pallier certains dysfonctionnements liés au confinement. Des dysfonctionnements qu’il conviendra de lever pour maintenir une activité économique assurant, notamment, la survie des entreprises. M. Abdelaziz Djerad avait aussi instruit les membres du gouvernement de procéder à des concertations sectorielles avec les organisations patronales et les syndicats, pour évaluer et contenir l’impact de la pandémie de Covid-19. Ces concertations devront viser la préservation des emplois et la préparation à la reprise des activités économiques.

Rudement mis à mal par des comportements antiéconomiques, le modèle de développement stratégique des filières industrielles se pose avec acuité. Son accélération et sa diversification, sa densification, la rationalisation de son déploiement territorial, l’assainissement du foncier sont au cœur des processus industriel et minier. À moyen et long termes, l'effort doit être orienté vers la création d'une véritable industrie, génératrice de richesse, en rupture totale avec des industries qui ne faisaient que consacrer la dépendance, et réduire l’influence et les manœuvres néfastes des lobbies.

La chute brutale du prix du baril nécessite par ailleurs des décisions audacieuses pour s’affranchir de la dépendance vis-à-vis des ressources fossiles, avec un redéploiement vers le développement des énergies renouvelables. M. Tebboune en a vivement conscience. Il s’y attelle depuis son investiture à la magistrature suprême.

L’État, fidèle à ses obligations, est aux côtes des familles impactées socialement par la pandémie. Tous les mécanismes de solidarité et d’entraide sont mobilisés pour la prise en charge des franges les plus vulnérables et veiller à répondre à leurs besoins et préoccupations.

Les jeunes porteurs de projets et les start-up ont révélé des capacités d’innovation et une ingéniosité avérée dans la lutte contre la pandémie, ainsi qu’une complémentarité de leurs efforts et de leurs domaines de spécialisation sur le front de la lutte.

Le chef de l’État a pris acte de ce savoir-faire auquel il a rendu hommage. À cet égard, la volonté politique de l’État est désormais réelle et se décline à travers les assurances de M. Abdelmadjid Tebboune et sa pleine disponibilité à remobiliser tout ce potentiel local ou établi à l’étranger. Rappelons que le Plan d’action du gouvernement vise, en cette occurrence, a création et la définition du label institutionnel de la start-up algérienne et la labellisation des incubateurs suivant les standards internationaux, ainsi que la mise en place d’un système de financement spécifique. De surcroît, une série de mesures incitatives d’exonération fiscale est envisagée au profit des start-up et des investisseurs, y compris ceux de la diaspora. Enfin, le plan prévoit la création d’un système d’information pour assurer leur suivi et leur essor.

M. Bouraib