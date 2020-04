La Fetwa face aux crises contemporaines : Trouver des consensus jurisprudentiels

L’importante question de la recherche de consensus jurisprudentiels joignant les réflexions des ouléma contemporains et les fetwas (avis juridiques) des anciens hommes de culte musulmans pour faire face aux crises contemporaines a été soulevée lundi dernier par les participants à une visioconférence depuis Laghouat.

Les intervenants, associés à cette vidéoconférence traitant du thème "Epidémies : passé, présent et avenir", ont souligné la nécessité de dégager une plate-forme jurisprudentielle associant la science et le Fikh (jurisprudence islamique) et alliant les Fetwas des ouléma, anciens et contemporains, pour affronter les crises survenant dans les sociétés modernes.

Le directeur du centre de recherche en sciences islamiques et de la civilisation de Laghouat, Mabrouk Zeyd-El-Khir, a relevé que "cette problématique a été imposée par la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays, marquée par la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) et ayant imposé la révision de certaines questions religieuses et financières."

La question, a-t-il soutenu, repose sur le rôle des chercheurs concernant l’examen des problématiques par "l’Ijtihad (la réflexion) des éminents hommes de culte contemporains et des anciens ouléma musulmans, à travers une compréhension conciliant la science et la rationalité dans la compréhension et le traitement des crises."

Abdelkader Djeddi, de l’université de Constantine, a évoqué, de son côté, les questions financières induites par la pandémie de Covid-19 et les efforts déployés pour pallier aux retombées négatives de cette conjoncture particulière, dont la collecte à date avancée de la Zakat, la révision à la baisse des frais de loyers et des dettes, la lutte contre le monopole et la spéculation, ainsi que l’exonération et le report des impôts et des prêts bancaires.

Depuis l’université d’Oran, Belkhir Tahri, s’est penché sur la question civilisationnelle des textes de la Chariâa (droit islamique) face aux nouveautés inhérentes aux questions purement religieuses et transactionnelles.

"Les répercussions politico-économiques de la pandémie de Covid-19 sur les politiques nationales et l’ordre mondial" a été le thème abordé par Ali Bekchiche de l’université de Laghouat, tandis que l’universitaire Messaoud Bouderbala (Constantine) a traité la question de la préservation de la santé publique, l’implication de la société dans la lutte contre cette pandémie et les comportements à suivre durant cette situation exceptionnelle.

D’autres communications ont enrichi cette visioconférence, dont celles de Birane Benchâa et Boumediène Boudaoud (université de Laghouat) qui se sont intéressés à l’impact des fausses informations (fake news) et de la propagande sur les réseaux sociaux et aux voies d’en prémunir la société, ainsi qu’aux campagnes de sensibilisation du consommateur sur les mesures préventives contre la pandémie et son implication dans la lutte contre le gaspillage et la spéculation.

Initiée par le Centre de recherche en sciences islamiques et de la civilisation (Laghouat), cette rencontre virtuelle d’une journée a été animée par un panel de chercheurs et universitaires de différentes institutions universitaires du pays.