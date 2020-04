Appel du ministre du Commerce aux opérateurs économiques : Réduire le prix du sucre durant le mois de ramadhan

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a invité, lundi dernier à Alger, les industriels de la filière sucre à revoir à la baisse le prix de ce produit en prévision du mois béni de Ramadhan, particulièrement dans la conjoncture sanitaire que traverse l’Algérie, à l’instar de tous les pays du monde, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant, au siège de son département, une réunion regroupant les opérateurs économiques de la filière sucre à l’échelle nationale, M. Rezig s'est félicité des efforts de solidarité consentis par ces professionnels, les appelant à revoir à la baisse le prix du sucre en prévision du mois sacré, particulièrement dans la conjoncture sanitaire que traverse l’Algérie à l’instar de tous les autres pays du monde.

A cet effet, les professionnels de la filière sucre ont exprimé leur accord de principe, a-t-on précisé de même source.

Le ministre a assuré que son département était disposé à offrir aux professionnels de la filière, toutes les facilités, l'accompagnement et la coordination dans le processus de fabrication et de transformation du sucre afin de réduire le volume des importations des matières premières.

Pour le ministre, il est possible d’augmenter et de développer le taux d'intégration des matières premières locales, afin de favoriser des investissements locaux à même de créer des postes d'emploi, lit-on dans le communiqué.

Prenant note des propositions et préoccupations des quatre opérateurs économiques présents, M. Rezig affirme que «l’Algérie nouvelle apportera un soutien total aux investissements sérieux susceptibles de dynamiser le développement notamment dans les zones d’ombre», indiquant que son département était disposé à offrir toutes les facilités, l’accompagnement et la coordination pour y parvenir. Le ministre a porté à la connaissance des opérateurs économiques qu’une autre réunion technique regroupant le reste des représentants des secteurs concernés, se tiendra dans le courant de la semaine prochaine. A noter qu'une rencontre a eu lieu avec les professionnels de la filière jus, dans le cadre des concertations entreprises avec les filières, les partenaires et les professionnels, a conclu le communiqué.