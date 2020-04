Enfants des centres spécialisés : Concours éducatif via application

Un concours éducatif et ludique distrayant via une application électronique a été lancé mardi au profit des élèves des centres spécialisés relevant du secteur de la solidarité nationale et ce dans le cadre des programmes éducatifs destinés à cette catégorie. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a présidé, en compagnie du ministre de la Micro-entreprise, des Start-ups et de l'Economie de la connaissance, Yacine Djeridene, le coup d'envoi de ce concours au niveau du Centre pour enfance assistée d'El Biar (Alger).

Dans une déclaration à l'APS, Mme Krikou a affirmé que cette opération s'inscrivait «dans le cadre de la solidarité gouvernementale» et des programmes éducatifs destinés à l'enfance, élaborés par le secteur de la solidarité nationale, dans le cadre des mesures de prévention prises contre le COVID-19.

Pour la ministre, ces applications à but éducatif et ludique seront généralisées dans les différents établissements du secteur au niveau national, dans l'objectif d'«inciter» les enfants à la lecture, à travers l'utilisation des technologies à effet positif et d'encourager l'esprit de compétitivité chez eux pour améliorer leur niveau et enrichir leur culture générale.

Pour sa part, M. Djeridene a précisé que cette application lancée par la startup «Quizitto» se veut une application de savoir et de compétition pour encourager les enfants à la lecture des contes et histoires à travers des activités ludiques notamment les enfants âgés de 5 à 15 ans.

Le ministre a indiqué que ce concours qui consiste en des questions à poser aux enfants sur le contenu des contes, après leur lecture, sera sanctionné par la remise de distinctions aux lauréats, soulignant que ce concours vise à ouvrir la voie aux domaines de l'apprentissage quotidien et à enrichir la culture des enfants.