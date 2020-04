Ali Sahel, président de l’association nationale des échanges entre jeunes : «31 tunnels de désinfection ont été commandés»

Entretien réalisé par : Sami Kaidi

El Moudjahid : Peut-on connaître, Monsieur Sahel, les dernières actions entreprises ?

Ali Sahel : Les dernières actions effectuées sont la stérilisation des salles réservées aux malades au niveau des CHU Mustapha-Pacha et Beni Messous. Nous avons installé dernièrement un tunnel de désinfection au niveau de l’hôpital Mustapha. Le deuxième sera installé au niveau du CHU de Beni Messous, au cours de cette semaine. 31 tunnels de désinfection sont aussi fabriqués par l’Association algérienne en sécurité électronique, dont une dizaine sera réceptionnée la semaine prochaine. Ces tunnels sont fabriqués avec du papier carbonne et comprennent l’ensemble du système électronique adéquat avec une capacité de 1.000 litres de désinfectant validés par la Pharmacie centrale des hôpitaux. La compagnie pharmaceutique Mérinal a payé la commande et nous nous chargeons d’installer le matériel. Sur un autre registre ,et à propos de notre plan de production de 200.000 bavettes, nous en sommes actuellement à 7.500 unités. Cependant, nous allons accélérer la cadence, car nous avons trouvé un partenaire industriel qui nous permettra de gagner du temps.

Quelles leçons tirez-vous de vos différentes campagnes sur le terrain ?

Nous pouvons dire que la solidarité est ancrée dans les traditions des Algériens. Cette crise a permis au génie algérien de faire des choses que l’on n’avait pas l’habitude de voir. La jeunesse a repris confiance en elle.

Avez-vous un programme d’action spécial pour Ramadhan ?

Nous continuerons à mobiliser et à sensibiliser pour soutenir le corps médical. Nous ambitionnons, par ailleurs, de soutenir la population sur le plan alimentaire en donnant des colis pour les familles dans le besoin. Nous venons soutenir les efforts de l’État. Il faut le dire, c’est par la solidarité que l’on pourra apporter du réconfort au profit des familles nécessiteuse. Nous comptons assurer I’iftar aux personnes sans domicile fixe. Nous comptons aussi offrir des bavettes et du gel hydroalcoolique au profit des étudiants de pays africains.

Les bénévoles sont-ils nombreux ?

de plus en plus de bénévoles veulent donner de leurs temps pour cet effort national. Toutefois, nous cherchons des sponsors pour nous fournir des équipements adéquats. Les équipes sont très dynamiques et proposent des projets innovants pour améliorer le travail des professionnels de santé.

S. K.