Oran : Les associations produisent du matériel de protection

«L’APCS Algérie se doit de contribuer à la production de masques grand public. Nous mettons en place une unité de production comprenant trois femmes PVVIH à Oran, en premier lieu, et à Mascara début mai et à Alger dès que possible», ont annoncé les responsables de l’association. Dans un premier temps, précisent-ils, l’ensemble des masques produits seront offerts aux PVVIH et populations clés aussi bien à Oran, Alger, Mascara et Béchar, lieux d’implantation effective de l’APCS. Et dans un second temps, cette dernière envisage un partenariat avec les associations Aids Algérie, Solidarité Sida, El Hayet et Aniss, pour augmenter la production et faire profiter l’ensemble des populations clés. Selon APCS, cette action s’inscrit dans le cadre de la riposte à l’épidémie du Covid-19. Les masques sont utiles afin de se protéger et protéger les autres, ils offrent un potentiel important de réduction de la transmission du Covid-19, ce qui donnerait du répit au système de santé et éviter la surcharge des services hospitaliers. Il y a manifestement une carence importante de masques sur le marché, malgré tous les efforts consentis aussi bien par le gouvernement que par des particuliers, a-t-on souligné. Les responsables de l’association expliquent que cette initiative constitue un dispositif d’activités génératrices de revenus (AGR) pour les PVVIH qui peut se pérenniser pendant au moins deux années, peut-être plus, et ainsi contribuer à élever le niveau de vie de ces femmes dont la majorité sont dans un état de précarité avancée.

Amel S.