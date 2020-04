Groupe industriel Ziani : Confection de matériels de prévention

Spécialisée dans la fabrication et le développement des arômes pour les industries agroalimentaire, pharmaceutique et parapharmaceutique, l’entreprise Arômes Algérie, du Groupe industriel Ziani, a lancé, hier à Alger, le processus de confection du matériel de prévention anti-coronavirus.

«Ce dispositif comprend un masque de barrière lavable et réutilisable à l’intérieur duquel est scratchée une lingette catalyseur imbibée dans une solution désinfectante à base d’un bain d’huiles extraits d’eucalyptus, de la menthe, de cannelle et de clou de girofle, ainsi que d’une solution buccale bactéricide où sont réunies les mêmes compositions», a indiqué M. Abdelouahab Ziani, patron du Groupe.

Il met en exergue le fait que le matériel, qualifié d’invention, est mis au point avec le concours d’autres sociétés et correspond aux recommandations de l’OMS traitant de la prévention contre l’épidémie du Covid-19.

L’initiative répond également, explique-t-il, «au souci d’offrir un produit conforme aux règles d’hygiène et de sécurité à des prix accessibles à toutes les franges de la population». Mettant l’accent sur l’apport de l’entreprise Faderco, dans le cadre de la mise en place de ce dispositif, il affirme que la capacité de production est de 500 paquets de lingettes par jour.

Une fois mises sur le marché, soit juste après la validation des autorités compétentes, et notamment le ministère de l’Industrie, «ces lingettes seront vendues à un prix ne dépassant pas les 40 DA le paquet», indique encore M. Ziani, précisant que le premier lot de production sera attribué gracieusement aux structures de santé publiques, et notamment au profit de la Pharmacie centrale. En plus de l’entreprise Faderco, qui dispose d’équipements modernes pour la confection de lingettes conditionnées, ce nouveau procédé, destiné à réduire le risque de contamination au coronavirus, a été développé en collaboration avec des chercheurs et d’autres sociétés partenaires spécialisées dans les produits d’hygiène, d’arômes et d’alcool chirurgical, fait savoir en outre le conférencier. Il précise que si le masque est réutilisable après un lavage à l’eau chaude, la lingette scratchée à l’intérieur et qui sert de filtre catalyseur doit être renouvelée après 2 à 3 heures d’utilisation, indique encore M. Ziani.

S’agissant de la solution buccale désinfectante, il a qualifié celle-ci de «système de traitement rénové très efficace confectionné à base des huiles d’eucalyptus, de menthe et de cannelle. Ce nouveau procédé de prévention contre de la pandémie du coronavirus est très prometteur», assure-t-il, précisant qu’«il est aussi validé par les laboratoires après analyse».

Le choix des huiles naturelles utilisées n'est pas fortuit. En effet, selon les explications de M. Ziani, scientifique autodidacte et aussi président de la Confédération des industriels et producteurs algériens, l’eucalyptus est réputé pour son activité antibactérienne, la menthe est utile pour la congestion des muqueuses respiratoires et la cannelle stimule le système immunitaire.

Karim Aoudia